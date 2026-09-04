Заказы на новый Toyota Land Cruiser FJ в Японии возобновят не раньше 2027 года

Внедорожник Toyota Land Cruiser FJ

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ пока остается недоступным для новых заказов в Японии, а сроки их возобновления дилеры связывают не раньше чем с 2027 годом.

Land Cruiser FJ был представлен как самая компактная модель семейства Land Cruiser. Автомобиль построен вокруг идеи сочетания внедорожных возможностей с повседневной практичностью и получил характерный прямоугольный кузов с выступающими крыльями и наружным запасным колесом.

Продажи Land Cruiser FJ на родине стартовали 14 мая 2026 года. Длина автомобиля составила 4575 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1960 мм. Под капотом расположился 2,7-литровый рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель, работающий с 6-ступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом.

Покупателям в Японии пока доступна единственная версия машины с индексом VX. Ее стоимость составляет 4,5 миллиона иен (примерно 2,5 млн рублей по текущему курсу валют).

Сейчас прием заказов на Land Cruiser FJ прекращен, а точная дата его возобновления не объявлена. Как сообщает японское издание «Carview» со ссылкой на представителей дилерских центров, новые заявки на внедорожник могут начать принимать не раньше 2027 года.

Изначально производственные заказы формировались на автомобили, выпуск которых планировался на январь и февраль 2027 года, поэтому следующая возможность приобрести машину в Японии может появиться в феврале или позже.

Пока также неясно, вернется ли в продажу нынешняя версия без изменений или Toyota одновременно проведет небольшую модернизацию модели. В последнем случае среди возможных нововведений могут оказаться круглые фары, с которыми машину представили в октябре 2025 года на официальной премьере модели, но так и не запустили в таком виде в серийное производство.

Как ни странно, но в отличие от Японии, в России дефицита Land Cruiser FJ не наблюдается. И, вероятно, это связано с его сильно завышенной ценой. Внедорожник сегодня, судя по предложениям параллельных импортеров на популярных классифайдах, можно заказать в Якутске, Иркутске, Чите и Тюмени. Цены на машины начинаются от 7,2 млн российских рублей (то есть машина стоит почти в 3 раза дороже, чем в Японии).

Во многом это может быть связано с тем, что двигатель нового «Ленд Крузера» мощностью 163 лошадиные силы не проходит по льготному утильсбору, а значит, рассчитывать, что со временем машина сильно подешевеет для россиян, не стоит.