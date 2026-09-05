ДомойАвтоновости сегодняГрузовик Toyota превратят в аналог гостиничного номера, но на колесах

Грузовик Toyota превратят в аналог гостиничного номера, но на колесах

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
около 1 мин. чтения

В Японии представят новый кемпер на базе Toyota Camroad с высоким уровнем комфорта

Грузовик Toyota превратят в аналог гостиничного номера, но на колесах
Новый автодом LIBERTY 52REi

Популярность формата путешествий в автодомах растет по всему миру. И Япония здесь не исключение. А вскоре местный рынок кемперов расширится новым детищем фирмы LAC Mobile, которая готовит флагманский автодом LIBERTY 52REi. 

Кемпер будет построен на базе Toyota Camroad и получил полноценное жилое пространство с кухней, душевой комнатой, двумя спальными зонами и большим количеством мест для хранения. Его полноценная премьера состоится сегодня на мероприятии ALL Kanto Camping Car Fair 2026 в Японии.

В основу LIBERTY 52REi ляжет коммерческий грузовичок Toyota Camroad, платформа которого хорошо подходит для создания кемперов. Габариты автомобиля составляют 5230×2070×2880 мм. LAC Mobil разработала для него собственную жилую кабину с задней дверью, деревянной отделкой, напольным покрытием и внутренней подсветкой.

Грузовик Toyota превратят в аналог гостиничного номера, но на колесах
Грузовик Toyota превратят в аналог гостиничного номера, но на колесах
Грузовик Toyota превратят в аналог гостиничного номера, но на колесах

Основная часть салона будет отведена под гостиную. Там установят L-образный диван и складной стол, рядом расположится компактная кухня и душевая комната с раковиной и душевой лейкой. Благодаря трансформации мебели пространство можно использовать не только днем: стол складывается, а диван превращается в кровать, на которой могут разместиться три человека.

ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ:
Грузовик Toyota превратят в аналог гостиничного номера, но на колесах

Еще одно спальное место будет расположено в передней части салона. Это выдвижная двуспальная кровать, поэтому всего в кемпере предусмотрены места для ночевки пяти пассажиров. Планировка также предусмотрит многочисленные отсеки для хранения вещей, что позволит эффективнее использовать внутреннее пространство.

Грузовик Toyota превратят в аналог гостиничного номера, но на колесах
Набор оснащения нового автодома LIBERTY 52REi

Оборудование можно будет расширить дополнительными бытовыми опциями. Для гостиной предложат телевизор, кондиционер и микроволновую печь, а также стандартный холодильник объемом 85 литров. Богатый набор опций позволит почувствовать себя не в аскетичном кемпере, а в аналоге гостиничного номера на колесах, в котором можно с комфортом жить на протяжении длительного периода времени. 

Электросистема кемпера может комплектоваться аккумулятором емкостью от 2400 до 9600 Вт/ч. Для его подзарядки предусмотрена тонкая солнечная панель мощностью 420 Вт, установленная на крыше. Запаса энергии должно хватать для питания установленного в автомобиле электрического оборудования.

Премьера LIBERTY 52REi пройдет 5 сентября на выставке ALL Kanto Camping Car Fair 2026. Японская цена флагманского кемпера составит 15 миллионов 958 тысяч иен (около 8,8 млн российских рублей по текущему курсу валют).

Фото:LAC Mobile

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

СВЕЖИЕ НОВОСТИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+