Грузовик Toyota превратят в аналог гостиничного номера, но на колесах

Новый автодом LIBERTY 52REi

Популярность формата путешествий в автодомах растет по всему миру. И Япония здесь не исключение. А вскоре местный рынок кемперов расширится новым детищем фирмы LAC Mobile, которая готовит флагманский автодом LIBERTY 52REi.

Кемпер будет построен на базе Toyota Camroad и получил полноценное жилое пространство с кухней, душевой комнатой, двумя спальными зонами и большим количеством мест для хранения. Его полноценная премьера состоится сегодня на мероприятии ALL Kanto Camping Car Fair 2026 в Японии.

В основу LIBERTY 52REi ляжет коммерческий грузовичок Toyota Camroad, платформа которого хорошо подходит для создания кемперов. Габариты автомобиля составляют 5230×2070×2880 мм. LAC Mobil разработала для него собственную жилую кабину с задней дверью, деревянной отделкой, напольным покрытием и внутренней подсветкой.

Основная часть салона будет отведена под гостиную. Там установят L-образный диван и складной стол, рядом расположится компактная кухня и душевая комната с раковиной и душевой лейкой. Благодаря трансформации мебели пространство можно использовать не только днем: стол складывается, а диван превращается в кровать, на которой могут разместиться три человека.

Еще одно спальное место будет расположено в передней части салона. Это выдвижная двуспальная кровать, поэтому всего в кемпере предусмотрены места для ночевки пяти пассажиров. Планировка также предусмотрит многочисленные отсеки для хранения вещей, что позволит эффективнее использовать внутреннее пространство.

Набор оснащения нового автодома LIBERTY 52REi

Оборудование можно будет расширить дополнительными бытовыми опциями. Для гостиной предложат телевизор, кондиционер и микроволновую печь, а также стандартный холодильник объемом 85 литров. Богатый набор опций позволит почувствовать себя не в аскетичном кемпере, а в аналоге гостиничного номера на колесах, в котором можно с комфортом жить на протяжении длительного периода времени.

Электросистема кемпера может комплектоваться аккумулятором емкостью от 2400 до 9600 Вт/ч. Для его подзарядки предусмотрена тонкая солнечная панель мощностью 420 Вт, установленная на крыше. Запаса энергии должно хватать для питания установленного в автомобиле электрического оборудования.

Премьера LIBERTY 52REi пройдет 5 сентября на выставке ALL Kanto Camping Car Fair 2026. Японская цена флагманского кемпера составит 15 миллионов 958 тысяч иен (около 8,8 млн российских рублей по текущему курсу валют).