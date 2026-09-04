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Mitsubishi Mirage представили виртуально в виде бюджетного компакт-кроссовера

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Mirage Cross может возродить имя легендарного бюджетника Mitsubishi в формате компактного SUV

Mitsubishi Mirage представили виртуально в виде бюджетного компакт-кроссовера
Рендер несуществующего кроссовера Mitsubishi Mirage Cross

Бюджетник Mitsubishi Mirage, продажи которого в Японии завершились в 2023 году, теоретически может вернуться в совершенно новом формате. На профильных форумах обсуждается гипотетический проект Mirage Cross – компактного кроссовера, который мог бы занять место начальной модели в SUV-линейке Mitsubishi. Более того, для него уже подготовили первые неофициальные рендеры, демонстрирующие потенциальную внешность такого автомобиля.

Mitsubishi Mirage впервые появилась в 1978 году. После прекращения продаж в Японии модель вернулась на мировой рынок в 2012 году и выпускалась в том числе в Таиланде. Японские продажи Mirage завершились в 2023 году.

Почему Mirage Cross начали рассматривать в качестве потенциальной новой модели японского бренда? Это в первую очередь связано с изменениями в самой структуре модельного ряда Mitsubishi. Компания все активнее делает ставку на кроссоверы и внедорожники, а среди ее нынешних моделей представлены Outlander PHEV, Eclipse Cross и Exforce. На этом фоне компактный автомобиль начального уровня мог бы дополнить гамму снизу.

Важную роль в этом проекте способен сыграть альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Mitsubishi уже использует модели партнеров для расширения собственного предложения: европейский ASX создан на базе Renault Captur, Colt использует основу Clio, а новый Mitsubishi Grandis также построен на базе Renault. Этот подход позволяет расширять модельный ряд без разработки каждой новой машины с нуля.

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Для Mirage Cross потенциальной основой может стать Renault Kiger. Этот компактный кроссовер длиной менее четырех метров построен на архитектуре CMF-A+, которую также использует Nissan Magnite. Небольшие габариты и доступная стоимость делают обе модели подходящими кандидатами для создания компактного SUV начального уровня под маркой Mitsubishi.

Mitsubishi Mirage представили виртуально в виде бюджетного компакт-кроссовера
Рендер несуществующего кроссовера Mitsubishi Mirage Cross

Как раз такой вариант демонстрирует компьютерная модель Mirage Cross, созданная цифровым художником с ником «Theottle» (иллюстрации к этому материалу). За основу взят кроссовер Renault Kiger, которому добавили переднюю часть и другие элементы в стилистике Mitsubishi. В результате компактный автомобиль получил более выраженный внедорожный образ.

Сам выбор Kiger в качестве базы интересен прежде всего с точки зрения возможного подхода к созданию будущей модели. Использование существующей архитектуры Renault-Nissan позволило бы Mitsubishi избежать разработки новой платформы и потенциально быстрее вывести компактный кроссовер на рынок.

Отдельный вопрос – силовая установка. При сохранении технической основы Kiger или Magnite Mirage Cross теоретически мог бы получить 1-литровый бензиновый двигатель в доступной версии.

Другой вариант связан с гибридной системой Mitsubishi, представленной на Exforce HEV: она сочетает 1,6-литровый двигатель MIVEC с электромотором мощностью около 116 л.с. Если эта гибридная технология получит дальнейшее развитие, ее появление на Mirage Cross также возможно.

В таком случае компактный кроссовер мог бы предложить покупателям сразу две версии силовой установки – бензиновую и гибридную.

Впрочем, пока все это слухи, подтверждения которых со стороны Mitsubishi не было даже косвенным образом.

Фото:Theottle

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