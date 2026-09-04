Mitsubishi Mirage представили виртуально в виде бюджетного компакт-кроссовера

Рендер несуществующего кроссовера Mitsubishi Mirage Cross

Бюджетник Mitsubishi Mirage, продажи которого в Японии завершились в 2023 году, теоретически может вернуться в совершенно новом формате. На профильных форумах обсуждается гипотетический проект Mirage Cross – компактного кроссовера, который мог бы занять место начальной модели в SUV-линейке Mitsubishi. Более того, для него уже подготовили первые неофициальные рендеры, демонстрирующие потенциальную внешность такого автомобиля.

Mitsubishi Mirage впервые появилась в 1978 году. После прекращения продаж в Японии модель вернулась на мировой рынок в 2012 году и выпускалась в том числе в Таиланде. Японские продажи Mirage завершились в 2023 году.

Почему Mirage Cross начали рассматривать в качестве потенциальной новой модели японского бренда? Это в первую очередь связано с изменениями в самой структуре модельного ряда Mitsubishi. Компания все активнее делает ставку на кроссоверы и внедорожники, а среди ее нынешних моделей представлены Outlander PHEV, Eclipse Cross и Exforce. На этом фоне компактный автомобиль начального уровня мог бы дополнить гамму снизу.

Важную роль в этом проекте способен сыграть альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Mitsubishi уже использует модели партнеров для расширения собственного предложения: европейский ASX создан на базе Renault Captur, Colt использует основу Clio, а новый Mitsubishi Grandis также построен на базе Renault. Этот подход позволяет расширять модельный ряд без разработки каждой новой машины с нуля.

Для Mirage Cross потенциальной основой может стать Renault Kiger. Этот компактный кроссовер длиной менее четырех метров построен на архитектуре CMF-A+, которую также использует Nissan Magnite. Небольшие габариты и доступная стоимость делают обе модели подходящими кандидатами для создания компактного SUV начального уровня под маркой Mitsubishi.

Рендер несуществующего кроссовера Mitsubishi Mirage Cross

Как раз такой вариант демонстрирует компьютерная модель Mirage Cross, созданная цифровым художником с ником «Theottle» (иллюстрации к этому материалу). За основу взят кроссовер Renault Kiger, которому добавили переднюю часть и другие элементы в стилистике Mitsubishi. В результате компактный автомобиль получил более выраженный внедорожный образ.

Сам выбор Kiger в качестве базы интересен прежде всего с точки зрения возможного подхода к созданию будущей модели. Использование существующей архитектуры Renault-Nissan позволило бы Mitsubishi избежать разработки новой платформы и потенциально быстрее вывести компактный кроссовер на рынок.

Отдельный вопрос – силовая установка. При сохранении технической основы Kiger или Magnite Mirage Cross теоретически мог бы получить 1-литровый бензиновый двигатель в доступной версии.

Другой вариант связан с гибридной системой Mitsubishi, представленной на Exforce HEV: она сочетает 1,6-литровый двигатель MIVEC с электромотором мощностью около 116 л.с. Если эта гибридная технология получит дальнейшее развитие, ее появление на Mirage Cross также возможно.

В таком случае компактный кроссовер мог бы предложить покупателям сразу две версии силовой установки – бензиновую и гибридную.

Впрочем, пока все это слухи, подтверждения которых со стороны Mitsubishi не было даже косвенным образом.