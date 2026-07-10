Будущего конкурента Hyundai Palisade от KGM могут назвать Arirang

Фото: KGM

Компания KGM (бывшая SsangYong Motor) рассматривает необычное название для своего нового флагманского внедорожника. Согласно информации из Южной Кореи, одним из основных вариантов имени для модели с заводским индексом SE10 стало Arirang – в честь знаменитой корейской народной песни, которая считается одним из символов страны.

Новый вседорожник SE10 создается как преемник нынешнего Rexton и станет крупнейшей моделью марки. Его разработка ведется совместно с китайской компанией Chery Automobile, а по своим размерам и позиционированию автомобиль должен стать конкурентом Hyundai Palisade.

Название Arirang пока не утверждено окончательно. Оно фигурирует в опросе, который KGM проводит среди потребителей, дилеров и сотрудников компании. Участников просят оценить, насколько это имя соответствует характеру автомобиля, вызывает ли оно положительные ассоциации и подходит ли для нового флагманского внедорожника.

Выбор такого названия не случаен. Arirang считается одним из главных культурных символов Кореи и ассоциируется с преодолением трудностей, путешествиями и национальной идентичностью. В KGM рассчитывают, что такое имя поможет подчеркнуть корейское происхождение бренда даже несмотря на тесное техническое сотрудничество с Chery.

Интересно, но этот подход полностью соответствует традициям марки. К примеру, название Korando расшифровывается как «Korea Can Do», а Musso давно ассоциируется с брутальными внедорожниками компании.

Проект SE10 является одной из ключевых моделей в стратегии развития KGM до 2030 года. Компания планирует вывести на рынок семь новых автомобилей, среди которых будут модели с гибридными, полностью электрическими и силовыми установками типа EREV (электромобиль с увеличенным запасом хода).

При этом в KGM подчеркивают, что название Arirang пока остается лишь одним из кандидатов. Окончательное решение будет принято после анализа результатов опросов, а также с учетом международного произношения, регистрации товарного знака и маркетинговых факторов. Кроме того, компания намерена провести дополнительный конкурс идей по выбору имени для будущих новинок.

В России KGM Rexton сейчас предложен официально. Более того, в прошлом году эта модель получила премию «Автомобиль года» в номинации «Лучший рамный внедорожник». Цены на нее стартуют от 5 миллионов 890 тысяч рублей.