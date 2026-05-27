Из роскоши в рабочую лошадку: Porsche Cayenne превратили в быстрый пикап

Умелец из Новой Зеландии переделал свой кроссовер Porsche Cayenne в пикап, который отлично подойдет местным фермерам, особенно тем, кто любит быструю езду.

Porsche – не совсем тот бренд, который подходит под понятие «утилитарные автомобили», хотя его конкуренты, такие как Mercedes-Benz и BMW, предпринимали определенные попытки влиться в этот нишевый сегмент, правда неудачно (с моделями X-Class и E30 M3).

Вместо этого штутгартская автомобильная марка всегда ограничивала свой модельный ряд кроссоверами, купе и спорткарами. В какой-то момент ходили разговоры, что на базе Cayenne может появиться пикап Porsche, но машина так и не преодолела стадию проектирования.

Устранить этот досадный недочет недавно взялся житель Новой Зеландии, который воспользовался своим Cayenne второго поколения и переделал его из кроссовера в утилитарник для фермеров. В результате получился полноценный пикап с открытым грузовым отсеком и профилем, который наверняка бы удивил даже дизайнеров Porsche.

В качестве отправной точки для проекта выступил дизельный Cayenne с 3-литровым турбодизельным мотором, связку которому составляет 8-скоростной «автомат» и система полного привода. Владельцу даже удалось пройти сертификацию, за которую пришлось выложить свыше 80 тысяч местных долларов (более 3,3-миллионов рублей). Поэтому удивительно, за какую цену сейчас пытаются продать эту машину.

Единственный в своем роде пикап Porsche на базе Cayenne продается в местном дилерском центре Christchurch European, где за него просят 49 тысяч 995 новозеландских долларов (примерно 2,1-миллиона рублей).

Получившийся Cayenne выглядит одновременно странно и очень харизматично – особенно для тех, кто любит необычные автомобильные проекты. Самое удивительное, что этот пикап не просто шоу-кар, а полностью легализованная машина для повседневной эксплуатации. Однако, судя по цене автомобиля, усилия его предыдущего владельца того явно не стоили (по крайней мере в денежном выражении).