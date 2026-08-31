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Первое фото рестайлингового Lexus NX утекло до премьеры

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Обновленный Lexus NX получит новый салон и гибридную гамму

Первое фото рестайлингового Lexus NX утекло до премьеры
Рестайлинговый Lexus NX

Обновленный Lexus NX рассекречен за день до официальной премьеры. В японских соцсетях появилось официальное фото кроссовера без маскировки, на котором видны новая световая графика и небольшие изменения внешности.

NX готов к обновлению

Судя по появившейся фотографии, внешность Lexus NX изменится незначительно. Основные корректировки пришлись на переднюю и заднюю части кузова, а наиболее заметной новой деталью стала графика передних фар.

Гораздо серьезнее преобразится салон. Ожидается, что приборная панель станет более симметричной и будет выполнена в стилистике Lexus ES и TZ. В центре может разместиться 14-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, предположительно работающей на новой операционной системе Arene.

Первое фото рестайлингового Lexus NX утекло до премьеры
Официальные тизеры салона нового Lexus NX

Под дисплеем ожидается ряд сенсорных кнопок с тактильной отдачей. Для регулировки громкости предусмотрен физический металлический регулятор. Также кроссоверу достанется новое рулевое колесо, на котором по всей поверхности нанесена надпись Lexus вместо привычного логотипа в виде буквы «L».

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Еще одной новой деталью станет цифровая приборная панель необычной формы, аналогичная решениям, которые используются в ES и TZ.

Изменения затронут и силовую гамму. В Японии уже подтверждено прекращение производства NX350 – единственной версии модели с бензиновым двигателем. После этого японская линейка NX будет включать гибридный NX350h и подключаемый гибрид NX450h+.

Не исключено, что NX450h+ получит более современную гибридную установку, которая используется на родственной Toyota RAV4. Ее суммарная мощность составляет 308 л.с., при этом RAV4 оснащается более мощными электромоторами и аккумулятором емкостью 22,7 кВт/ч.

Разница заметна и по расходу топлива. Для RAV4 PHEV Toyota заявляет 0,7 л/100 км в смешанном цикле, тогда как показатель NX450h+ составляет 1,3 л/100 км.

Полные технические характеристики обновленного Lexus NX должны быть раскрыты завтра, 1 сентября во время официальной премьеры автомобиля.

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Фото:Соцсети, Lexus

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