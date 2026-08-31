Первое фото рестайлингового Lexus NX утекло до премьеры

Рестайлинговый Lexus NX

Обновленный Lexus NX рассекречен за день до официальной премьеры. В японских соцсетях появилось официальное фото кроссовера без маскировки, на котором видны новая световая графика и небольшие изменения внешности.

NX готов к обновлению

Судя по появившейся фотографии, внешность Lexus NX изменится незначительно. Основные корректировки пришлись на переднюю и заднюю части кузова, а наиболее заметной новой деталью стала графика передних фар.

Гораздо серьезнее преобразится салон. Ожидается, что приборная панель станет более симметричной и будет выполнена в стилистике Lexus ES и TZ. В центре может разместиться 14-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, предположительно работающей на новой операционной системе Arene.

Официальные тизеры салона нового Lexus NX

Под дисплеем ожидается ряд сенсорных кнопок с тактильной отдачей. Для регулировки громкости предусмотрен физический металлический регулятор. Также кроссоверу достанется новое рулевое колесо, на котором по всей поверхности нанесена надпись Lexus вместо привычного логотипа в виде буквы «L».

Еще одной новой деталью станет цифровая приборная панель необычной формы, аналогичная решениям, которые используются в ES и TZ.

Изменения затронут и силовую гамму. В Японии уже подтверждено прекращение производства NX350 – единственной версии модели с бензиновым двигателем. После этого японская линейка NX будет включать гибридный NX350h и подключаемый гибрид NX450h+.

Не исключено, что NX450h+ получит более современную гибридную установку, которая используется на родственной Toyota RAV4. Ее суммарная мощность составляет 308 л.с., при этом RAV4 оснащается более мощными электромоторами и аккумулятором емкостью 22,7 кВт/ч.

Разница заметна и по расходу топлива. Для RAV4 PHEV Toyota заявляет 0,7 л/100 км в смешанном цикле, тогда как показатель NX450h+ составляет 1,3 л/100 км.

Полные технические характеристики обновленного Lexus NX должны быть раскрыты завтра, 1 сентября во время официальной премьеры автомобиля.