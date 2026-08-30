Обновленный Lexus NX дебютирует 1 сентября: новые фары, улучшенная шумоизоляция и более быстрый отклик

Lexus готовится представить обновленный NX 1 сентября. Кроссовер получит переработанную светотехнику, доработанную подвеску и улучшенную шумоизоляцию, а также ряд изменений в работе силовой установки и электронных систем.

Lexus NX дебютировал в 2014 году как более компактная модель в линейке SUV марки. Второе поколение кроссовера представили в 2021 году, после чего NX стал одной из ключевых моделей Lexus в сегменте среднеразмерных премиальных кроссоверов.

Что изменится в Lexus NX

Официальный тизер обновленного кроссовера Lexus NX

Согласно опубликованному Lexus тизеру, обновленный NX будет представлен 1 сентября. На первом изображении показана передняя часть автомобиля с переработанными фарами. Стреловидные дневные ходовые огни нынешней модели уступят место другой световой графике, изменится и внутреннее расположение элементов оптики. При этом общие пропорции кузова существенно пересматривать не планируют, а внешние изменения в основном затронут отдельные декоративные элементы и аксессуары.

Официальный тизер обновленного кроссовера Lexus NX

По данным японских СМИ, после обновления бензиновая версия NX будет исключена из линейки. Покупателям предложат NX350 с 2,4-литровым турбированным двигателем, гибридный NX350h с 2,5-литровой силовой установкой и подключаемый гибрид NX450h+ с 2,4-литровым турбированным двигателем.

Инженеры также сосредоточились на настройках автомобиля. Ожидается улучшение управления силовой установкой, реакции дроссельной заслонки и работы электродвигателя. Дополнительное внимание уделено шумоизоляции и топливной экономичности.

Подвеска также будет модернизирована. Как утверждают инсайдеры, для ее настройки использовались испытания на Нюрбургринге. Пружины, амортизаторы и электронный усилитель рулевого управления EPS должны получить дополнительные регулировки. Одной из целей разработчиков стало повышение отклика автомобиля и улучшение реакции при трогании с места.

Еще одним крупным изменением станет внедрение операционной системы Arene OS. Она должна упростить добавление новых функций, а обновления программного обеспечения смогут поступать по беспроводной сети OTA. Lexus также рассчитывает повысить возможности систем безопасности и мультимедийного комплекса.

В оснащение обновленного NX, как ожидается, войдет Lexus Safety Sense+ 4.0. Комплекс дополнительно улучшит функции предупреждения о поперечном движении сзади и экстренного торможения при столкновении. Также заявлено появление системы помощи при движении в пробках.

Наконец, для кроссовера будет доступна система DRS с подруливанием задних колес. Полный набор характеристик обновленного Lexus NX станет известен после официальной премьеры 1 сентября.

Как стало известно ранее, параллельно с новым NX Lexus готовит рестайлинг его старшего брата – RX. Его премьера может состояться в течение ближайших 12 месяцев.