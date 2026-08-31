Mazda 2 следующего поколения прибавит в размерах и получит запас хода 90 километров

Рендер нового поколения Mazda 2

Следующее поколение Mazda 2 готовят к дебюту в следующем году. Компактный хэтчбек станет крупнее, получит новый дизайн с элементами концепта Vision X-Compact, а в его силовой установке ожидается появление мягкого гибрида и системы увеличения запаса хода.

Mazda 2 появилась в 2002 году как преемница модели Demio. Автомобиль занял место компактной модели начального уровня в линейке Mazda и с последующими поколениями предлагался на разных рынках под названиями Mazda 2 и Demio.

Как будет выглядеть новая Mazda 2

Mazda ранее подтвердила планы по разработке следующего поколения Mazda 2, а теперь цифровой создатель Theottle показал собственное видение будущей модели. Рендер не является официальным изображением автомобиля, но использует стилистические решения концепта Vision X-Compact.

Передняя часть хэтчбека сохранит традиционную решетку радиатора Mazda, однако дизайн станет ближе к последнему CX-5. Узкие светодиодные фары будут сочетаться с увеличенной решеткой воздухозаборника и более низкими бамперами. В профиль автомобиль получит плавные линии, напоминающие нынешнюю Mazda 3, а оформление задней части будет выполнено с оглядкой на Vision X-Compact.

Рендер нового поколения Mazda 2

Ожидается и увеличение габаритов. Это должно освободить дополнительное пространство внутри салона. Интерьер также может заметно измениться. В основу оформления предполагается положить решения концепта, причем традиционная мультимедийная система уступит место более простой компоновке.

Вместо центрального сенсорного экрана водитель сможет использовать держатель для смартфона. Перед ним расположится круглая цифровая приборная панель. Такой интерьер будет выглядеть заметно проще нынешних решений.

Держатель для смартфона в концепт-каре Mazda Vision X-Compact

Главные изменения ожидаются в силовой установке. Mazda 2 следующего поколения может получить специально разработанный для компактных автомобилей экономичный двигатель и технологию мягкого гибрида.

Кроме того, ожидается появление системы увеличения запаса хода на электротяге. В ее составе будет использоваться роторный двигатель объемом 830 куб. см, работающий в качестве генератора. Движение автомобиля обеспечит электромотор мощностью 170 л.с. с крутящим моментом 260 Нм.

Заявленный собственный запас хода составляет 90 км. После его исчерпания роторный двигатель сможет вырабатывать электроэнергию, увеличивая доступный запас хода.

Таким образом, новая Mazda 2 должна сохранить формат компактного хэтчбека, но получить более просторный салон, переработанный интерьер и силовую установку с несколькими технологиями повышения экономичности.

Недавно мы сообщали о планах «Мазды» по выпуску нового поколения субкомпактного кроссовера CX-3, который может оказаться техническим родственником следущей Mazda 2. Машину уже успели показать на неофициальных рендерах. Ее дебют ждут в 2027 году.