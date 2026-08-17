Новая Mazda CX-3 показана на неофициальных рендерах

Рендер: Apollo News Service

Mazda готовится к премьере следующего поколения своего субкомпактного кроссовера CX-3. Предполагается, что машина появится в 2027 году. Новинку сначала представят в Таиланде, где ее производство организуют на заводе Auto Alliance Thailand, а затем, вероятно, она появится на мировом авторынке (в том числе в Японии).

Mazda CX-3 впервые появилась в 2014 году и стала компактным кроссовером марки, расположенным ниже CX-5. Модель заняла важное место в линейке Mazda благодаря сочетанию небольших размеров и формата кроссовера. Нынешнее поколение выпускается уже более десяти лет, поэтому предстоящая смена модели станет для CX-3 наиболее серьезным обновлением за всю историю.

Основным подтверждением планов Mazda стала финансовая отчетность за финансовый год, завершившийся в марте 2026 года. В материалах, опубликованных в мае, компания прямо упомянула «CX-3 следующего поколения» и указала 2027 год в качестве срока его запуска в Таиланде.

Это заодно поставило точку в обсуждении возможного переименования модели. Ранее появлялись предположения, что новый компактный кроссовер получит название CX-20, однако в официальных материалах Mazda по-прежнему используется обозначение CX-3.

В 2025 году Mazda представила в Таиланде эскизы нового компактного внедорожника, который может дать представление о направлении развития будущей модели. Тогда же компания объявила о планах инвестировать 5 миллиардов бат в производственную базу в Таиланде для организации выпуска нового компактного внедорожника.

Рендер: Apollo News Service

Взяв эти изображения за основу накануне в Сети появились первые рендеры новой генерации CX-3, судя по которым, как ни странно, машину ждут незначительные отличия от своей предшественницы.

Силовая установка также пока официально не представлена. Однако в опубликованной Mazda в 2025 году дорожной карте электрификации упоминался новый компактный внедорожник для производства в Таиланде с мягкой гибридной системой MHEV. Поэтому именно электрификация может стать одним из главных направлений развития следующего CX-3. Впрочем, окончательная конфигурация автомобиля пока засекречена.

Таким образом, главная интрига вокруг будущего CX-3 сейчас связана не с самим фактом смены поколения – он подтвержден Mazda, – а с характеристиками автомобиля и его дизайном.

Если компания решит сделать внешний облик своего субкомпакта отличным от бестселлера CX-5, а также наделить его альтернативными двигателями, машина займет важное место в модельном ряду автопроизводителя их Хиросимы и на этот раз не будет позиционироваться как уменьшенная копия своего старшего брата.

Кстати, ранее мы разобрали потенциальную долговечность основных узлов и агрегатов Mazda CX-5. Как показал наш итоговый вывод, вопреки всеобщему мнению эта модель не лишена недостатков.