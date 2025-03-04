Сколько стоит обслуживание гиперкара на примере Koenigsegg

Многие сравнивают процедуру планового технического обслуживания автомобиля с болезненным чувством, особенно когда на нее приходится раскошеливаться на внушительную сумму. Однако у миллионеров могут быть такие же проблемы, ведь обслуживание гиперкаров сложно назвать дешевым занятием.

Ранее журналисты подсчитали, что ТО (техобслуживание) Bugatti Veyron обходится своим владельцам в 25 тысяч долларов в год (2,2 миллиона рублей). Но если приобрести шведский гиперкар Koenigsegg, то эта сумма окажется чуть меньше.

Как и большинство других автомобилей, Koenigsegg Jesko, Gamera, СС850 и остальные нуждаются в ежегодной замене масла. Полное ТО таких машин в среднем обходится владельцу в 9 тысяч долларов (807 тысяч рублей).

Koenigsegg CC850

Обычно оно включает в себя замену масла в двигателе и всех фильтров, а также оплату ультра-квалифицированных специалистов, которые умеют работать со сложными деталями из углеволокна и продвинутыми технологиями.

Но на этом требования к техобслуживанию гиперкаров Koenigsegg не заканчиваются.

Периодически машина нуждается в дополнительных расходах. К примеру, эксклюзивные колеса из карбона модели CC850 и покрышки Michelin в зависимости от эксплуатации автомобиля необходимо менять каждые пару лет, чтобы избежать их растрескивания. И цены на них могут доходить до 110 тысяч долларов или 9,9 миллиона рублей.

Koenigsegg Regera

Кроме того, если в гиперкаре Koenigsegg Regera выйдут из строя батареи, то их замена обойдется владельцу в огромные деньги.

Такие аккумуляторы используют высокопроизводительные компактные элементы 26-700 со специализированной химией. Конкретные цифры стоимости батарей не называются, но их цена примерно в 100 раз превосходит обычные автомобильные аккумуляторы.

Впрочем, даже эти суммы вряд ли способны сильно расстроить владельцев Koenigsegg, учитывая их первоначальный ценник.

К примеру, Koenigsegg Jesko Absolut и Agera RS сегодня стоят от 4 миллионов долларов (359 миллионов рублей), за CC850 нужно заплатить минимум 3 миллиона 650 тысяч долларов (327 миллионов рублей), а за обычный Jesko от 3 миллионов долларов (269 миллионов рублей).