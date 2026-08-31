Редчайший Mercedes-Maybach G650 Landaulet с пробегом всего 200 км выставили на торги

Один из 99 выпущенных Mercedes-Maybach G650 Landaulet выставлен на аукцион RM Sotheby’s. Этот экземпляр 2018 года проехал всего 124 мили или около 200 км, а его оценочная стоимость достигает 810 тысяч долларов (почти 70 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Напомним, Mercedes-Benz G-Class W463 выпускался с 1990 по 2018 год. В 2018 году ему на смену пришло новое поколение G-Class. Mercedes-Maybach G650 Landaulet стал одной из последних специальных версий W463 и был выпущен тиражом 99 экземпляров.

G650 Landaulet получил V12 и портальные мосты

Mercedes-Maybach G650 Landaulet создавался как особенно роскошная версия G-Class. Для увеличения пространства в салоне колесную базу внедорожника увеличили более чем на полметра. В результате места для ног задних пассажиров стало больше, чем в Mercedes-Benz S-Class с удлиненной колесной базой.

Под капотом установлен 6-литровый битурбированный V12 от AMG. Двигатель развивает 621 л.с. и 1001 Нм.

Внедорожная часть конструкции также получила серьезное оснащение. G650 Landaulet комплектуется портальными мостами и тремя блокируемыми дифференциалами, как G500 4×4². Такая конструкция обеспечивает высокий дорожный просвет и соответствующие возможности на бездорожье.

Главной особенностью кузова стала мягкая задняя крыша типа «ландоле». Она напоминает открытые версии G-Class прошлых лет. У выставленного на торги автомобиля крыша выполнена из бежевой ткани, которая сочетается с интерьером такого же оттенка.

Кузов окрашен в Designo Mystic White. Также автомобиль получил хромированный пакет, красные тормозные суппорты, 22-дюймовые полированные легкосплавные диски, карбоновые элементы внешней отделки, боковые подножки и тонированные задние стекла.

Роскошный салон и 124 мили пробега

Для задних пассажиров предусмотрены отдельные кресла с электрическими регулировками, памятью и функцией массажа. Они позаимствованы у лимузина S600. В отделке использованы бежевая кожа, черная кожа Nappa и карбоновые элементы AMG.

За мультимедийные возможности отвечает аудиосистема Harman Kardon Logic 7 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Этот G650 Landaulet был заказан и отправлен в Бельгию в 2017 году, а его текущий пробег составляет всего 124 мили, что эквивалентно примерно 200 км.

RM Sotheby’s оценивает стоимость машины в диапазоне от 694 тысяч до 810 тысяч долларов, но, скорее всего, она уйдет с молотка по верхней планке. Аукцион пройдет с 8 по 16 сентября 2026 года.