Рестайлинговый Lexus RX начинает обретать форму

Рендер: Daily-Motor

Ранее предполагалось, что обновление Lexus RX в середине жизненного цикла состоится в 2026 году. Однако, согласно информации японских СМИ, сроки были перенесены. Вместо этого в текущем году ожидается лишь обновление модели, тогда как полноценный рестайлинг, по имеющимся данным, должен состояться в июне 2027 года.

Lexus RX появился в 1998 году как один из первых премиальных кроссоверов марки и со временем стал одной из ее ключевых моделей. В 2005 году второе поколение RX получило гибридную версию RX 400h, положив начало развитию электрифицированных силовых установок в этой серии. Нынешнее, пятое поколение дебютировало в 2022 году, получив платформу GA-K и расширенную линейку гибридных версий.

Очередное обновление модели должно продолжить эту эволюцию. По свежим слухам, в Lexus намерены изменить не только внешний вид RX, но и его интерьер, бортовые технологии и состав силовых установок.

Главным внешним изменением должна стать передняя часть. RX может получить новую решетку радиатора с сетчатым рисунком, которая будет визуально соединяться с расположенными по бокам фарами. Передний бампер также изменится и должен сделать автомобиль визуально шире и подчеркнуть его спортивный характер (как на иллюстрации в заглавии этого материала).

Фото: Lexus

В салоне ожидаются более серьезные технологические изменения. Предполагается, что интерьер будет выполнен в стилистике последних моделей ES и TZ. Перед водителем появится 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, а центральный сенсорный экран увеличится до 14 дюймов. Также упоминается возможность распространения дисплея в сторону пассажирского места.

Одним из главных технологических нововведений может стать операционная система Arene OS. Согласно представленным данным, она должна упростить разработку новых функций и обеспечить дальнейшее развитие систем безопасности и мультимедийных возможностей автомобиля.

Изменения ожидаются и в силовой гамме. Согласно информации японских СМИ, Lexus может отказаться от бензиновых версий RX, сделав ставку на гибридные и подключаемые гибридные модификации.

Для подзаряжаемой версии (PHEV) упоминается 2,5-литровая силовая установка, аналогичная той, что используется в нынешнем RAV4 PHEV. Ее суммарная мощность составляет 329 л.с., а заявленный запас хода на электротяге – 135 км.

Кроме того, японские СМИ связывают будущие изменения RX с новой гибридной системой, которая сочетает 2,5-литровый двигатель с более мощным электромотором. Ожидается, что эта силовая установка может появиться также на обновленных Lexus NX и RX. Предполагается, что премьера рестайлингового Lexus RX состоится в июне 2027 года.

Цена, как ожидается, увеличится на 100–400 тысяч иен (от 52 тысяч до 210 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту). Полноценные характеристики, подтвержденные компанией, раскроют не раньше середины следующего года, а всю эту информацию можно рассматривать лишь в формате слухов.

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Между тем, параллельно Lexus ведет работы над крупной модернизацией младшей версии RX – «паркетника» NX. Когда состоится премьера его обновленной версии, а также как он будет выглядеть мы недавно раскрыли в нашем большом материале.