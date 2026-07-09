Toyota Land Cruiser Prado превратили в экстремальный внедорожник с 35-дюймовыми колесами

Фото: ENDO Akira

Toyota Land Cruiser Prado 150-й серии может быть не только комфортным семейным внедорожником, но и настоящим покорителем бездорожья. Именно таким его сделал японский энтузиаст по прозвищу «Potato», превратив стандартный автомобиль в эффектный экспедиционный проект с 4-дюймовым лифт-комплектом, 35-дюймовыми внедорожными шинами и множеством оригинальных доработок.

Toyota Land Cruiser Prado серии J150 дебютировал в 2009 году и стал одним из самых популярных рамных внедорожников Toyota. Благодаря сочетанию высокой надежности, полноценного полного привода и просторного семиместного салона модель широко используется как для повседневной эксплуатации, так и для серьезной подготовки к бездорожью.

До покупки Prado его владелец, переделавший свою машину в хардкорный вездеход, ездил на Mitsubishi Delica D:5, однако после серьезной поломки радиатора решил сменить автомобиль.

«Ремонт оказался слишком дорогим. При этом мне был нужен именно семиместный автомобиль, поэтому после сравнения различных вариантов я остановился на Land Cruiser Prado», – рассказал он.

Фото: ENDO Akira

По словам владельца, решающую роль в дальнейшем тюнинге сыграли социальные сети. Именно там он увидел множество необычных проектов на базе Prado и решил построить собственный внедорожник.

Первым этапом стали небольшие косметические изменения, однако постепенно автомобиль получил полноценную внедорожную подготовку. Сначала были установлены пружины и амортизаторы Motorage, обеспечившие лифт подвески примерно на три дюйма. Затем владелец добавил проставки кузова высотой один дюйм, благодаря чему общий лифт составил около четырех дюймов.

Под стать увеличенному дорожному просвету были установлены 17-дюймовые колесные диски Mickey Thompson с внедорожными шинами размерностью 35×12.5 R17. Для установки столь крупных колес автомобиль также получил расширители колесных арок KADDIS, увеличивающие кузов на 45 мм с каждой стороны.

Фото: ENDO Akira

Не меньше внимания уделили внешнему виду. Передняя защитная дуга была изготовлена на заказ, а вместе с камуфляжной пленкой она формирует агрессивный облик внедорожника. Задний бампер также изготовили индивидуально, интегрировав в него фонари, чтобы автомобиль соответствовал требованиям техосмотра.

Многие детали проекта были выполнены вручную. Например, владелец самостоятельно состарил поперечную тягу подвески, придав ей эффект облупившейся краски, а рисунок с топографическими линиями на крышке лючка бензобака и стойках кузова был разработан его другом.

На крыше установлен доработанный багажник от Suzuki Jimny, дополненный креплением для установки туристического тента.

Фото: ENDO Akira

По словам владельца, автомобиль активно используется не только на бездорожье, но и для семейных путешествий.

«Примерно раз в месяц мы выезжаем в кемпинг всей семьей и вместе с друзьями. Для таких поездок Prado подходит идеально», – отметил он.

Еще одной необычной особенностью проекта стала полноценная радиосвязь. На передней части кузова установлена не декоративная, а рабочая радиоантенна, а в салоне смонтирована цифровая радиостанция, с помощью которой владелец поддерживает связь с друзьями во время совместных путешествий.

Но для тюнеров интересным остается не только предыдущее поколение Prado, но и его нынешняя версия. Недавно мы рассказывали о том, что японская фирма Double Eight превратила Toyota Land Cruiser 250 (преемника 150-го «Прадо») в агрессивный городской внедорожник.