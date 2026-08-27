Представлен Kawasaki MULE PRO-FXT 820: 48 л.с., полный привод и грузовой отсек до 453 кг

Kawasaki представила MULE PRO-FXT 820 2027 модельного года – утилитарный внедорожный автомобиль, рассчитанный прежде всего на работу на фермах и ранчо. Его главной особенностью стала система Easy Transcarb System, позволяющая за счет складывания задних сидений быстро превратить шестиместную машину в трехместную с увеличенным грузовым отсеком.

Серия Kawasaki MULE появилась в 1980-х годах как линейка многоцелевой техники для работы и перевозки грузов. Название MULE расшифровывается как Multi-Use Light Equipment и отражает основное назначение машин. В отличие от спортивно ориентированной серии TERYX, MULE ориентирован на практичность, грузовые возможности и использование в хозяйстве.

48-сильный двигатель и полный привод

Продажи новой модели Kawasaki начнутся с 14 ноября. Машина получит лестничную раму, двойные поперечные рычаги спереди и сзади, 12-дюймовые колеса и 26-дюймовые радиальные шины. Привод будет осуществляться карданным валом, а водитель сможет выбирать между режимами 2WD и 4WD в зависимости от условий движения.

Под капотом расположится 812-кубовый трехцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением, двумя распределительными валами и четырьмя клапанами на цилиндр. Он развивает 48 л.с. при 5500 об/мин и 65 Нм при 3500 об/мин. В паре с мотором будет работать вариатор CVT.

Габариты MULE PRO-FXT 820 составят 3385 мм в длину, 1625 мм в ширину и 1970 мм в высоту при колесной базе 2345 мм. Дорожный просвет достигнет 260 мм. Снаряженная масса увеличится с 867 до 884 кг, тогда как максимально допустимая нагрузка снизится с 733 до 717 кг.

Главное преимущество багги раскроется при использовании специальной системы Easy Transcarb System. Задние сиденья можно будет сложить, после чего шестиместный салон превратится в трехместный, а пространство за сиденьями станет значительно более пригодным для перевозки грузов. В трехместной конфигурации грузовой отсек рассчитан на 453 кг, тогда как при использовании всех шести мест допустимая нагрузка составляет 158 кг.

MULE PRO-FXT 820 будет способен буксировать до 907 кг. В стандартное оснащение также войдет электроусилитель руля, облегчающий управление тяжелой машиной на бездорожье.

Еще одним изменением для модели 2027 года станет смена места производства. Если предыдущая версия выпускалась в США, новый MULE PRO-FXT 820 будут собирать в Мексике.

Машина будет предлагаться только в зеленом цвете Timberline Green. Ее базовая цена составит 2,8 миллиона иен (примерно 1,5 млн российских рублей).