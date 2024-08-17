Acura подтвердила, что хочет выпустить новый NSX: он будет электрическим

Компания Acura планирует перейти на выпуск электромобилей. Одним из первых проектов в этом сегменте должен стать электрокар с общими атрибутами с NSX. На днях о нем раскрыли первые подробности официальные представители премиального суббренда Honda.

Как пишет портал «Motor1», ссылаясь на слова исполнительного вице-президента Синдзи Аояма, речь идет не о самом NSX, а о его идеологическом преемнике:

«Мы не можем не называть его NSX. Но это машина, созданная по типу NSX».

Далее топ-менеджер Acura намекнул, что автомобиль будет приводиться в движение за счет новой электрической архитектуры Honda Zero. Она ляжет в основу первого электрического седана марки, который появится в 2026 году.

Слухи о третьем поколении NSX ходят с 2021 года, когда руководящий состав Acura пообещал подготовить еще один NSX, который может быть электрическим. Сроки запуска этой модели в продажу не раскрывались, но журналисты ждали, что машина появится до 2027 года. Судя по недавним заявлениям, эти сроки вполне могут реализоваться в реальности, если не будет каких-либо непредвиденных проблем или задержек.