В Германии продают самодельный аскетичный кемпер, созданный из «УАЗ Буханки»

В Европе традиционно высокой популярностью пользуются путешествия на автодомах. Этому способствует в том числе развитая инфраструктура. Но увидеть дом на колесах в ЕС, построенный на базе российского (или советского автомобиля), большая редкость.

На днях один из таких примеров был выставлен на продажу в Германии. Судя по фотографиям и описания к объявлению, опубликованному на популярном европейском классифайде Mobile.de, речь идет о самостоятельной переделке машины ее владельцем в кемпер.

Кемпер на базе УАЗ Буханка из Германии

Судя по цвету, в качестве основы для аскетичного автодома была взята юбилейная версия УАЗ-2206, выпущенная в 2018 году в честь 60-летия этой модели.

Продавец пишет, что машина сошла с конвейера в 2019 году. Ее общий километраж на сегодняшний день составляет 89 тысяч 700 км.

Благодаря подъемной крыше стоять внутри можно в полный рост, а сам жилой отсек обладает двумя диванами, которые трансформируются в одну большую кровать.

В арсенал машины входят в том числе: мини-холодильник, раковина с газовой плитой и столик для приема пищи.

Внутри также можно рассчитывать на большое количество ящиков для хранения вещей. Предусмотрены складные стулья, чтобы наслаждаться кемпингом за пределами салона машины.

Стоимость уникального кемпера на базе «УАЗ Буханка» в Германии составляет 24 тысячи 800 евро или 2 миллиона 330 тысяч рублей по нынешнему курсу валют.