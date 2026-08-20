Новый компактный автодом на базе Toyota показали вживую: шесть спальных мест и полный привод

Фото: Motor-Fan

Компания Direct Cars показала вживую новый кемпер DN-75, построенный на базе Toyota Camroad. Несмотря на компактные для автодома размеры, внутри предусмотрены кухня, обеденная зона и несколько спальных мест, а стандартное оснащение включает бытовой кондиционер, холодильник, 32-дюймовый телевизор и литий-ионную батарею на 300 Ач.

Direct Cars специализируется на создании автодомов и долгое время была известна прежде всего переоборудованием Toyota Hiace. Позже компания расширила линейку и стала выпускать кемперы разных форматов и ценовых категорий. DN-75 стал одной из новых моделей бренда, анонсированной еще в январе 2026 года.

Основой DN-75 служит Toyota Camroad с 3-литровым дизельным двигателем, полным приводом и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Длина кемпера составляет 4860 мм, ширина – 1870 мм, высота – 2760 мм.

Фото: Motor-Fan

Кузов получил необычный угловатый дизайн с большим количеством защитных накладок. По бокам предусмотрены багажники для перевозки различных вещей, а часть задней панели выполнена с клетчатым рисунком. Некоторые элементы экстерьера предлагаются за дополнительную плату, поэтому представленная на фотографиях машина выглядит заметно эффектнее базовой версии.

Само название DN расшифровывается как «Desert Nomad», то есть «путешественники по пустыне». Эта идея отражена не только в оформлении, но и в общей стилистике кемпера, который рассчитан на путешествия.

Коллаж: Daily-Motor

Внутри DN-75 выглядит гораздо спокойнее. В отделке используются материалы с текстурой дерева и серые элементы, благодаря чему салон производит более уютное впечатление. Планировка включает кухню в задней части, обеденную зону в центре и несколько вариантов организации спального пространства.

Производитель указывает вместимость до семи человек во время поездки и до шести человек во время ночевки. Над кабиной расположено отдельное спальное место, еще одна кровать предусмотрена в салоне, а обеденная зона также трансформируется для размещения людей на ночь.

Коллаж: Daily-Motor

В стандартную комплектацию входит довольно широкий набор оборудования. DN-75 получает 32-дюймовый смарт-телевизор, холодильник объемом 50 л, морозильную камеру такого же объема, бытовой кондиционер, отопитель FF, газовую плиту, раковину и систему хранения воды и стоков емкостью по 20 л.

За автономное электропитание отвечает литий-ионная батарея OnlyStyle емкостью 300 Ач. Также установлены инвертор мощностью 2000 Вт, система зарядки во время движения и внешнее зарядное устройство. В салоне предусмотрены центральная сенсорная панель и непрямое освещение.

Для DN-75 доступен набор опций, среди которых алюминиевые диски с шинами за 830 тысяч иен (примерно 440 тысяч рублей), пакет премиальной отделки салона за 680 тысяч иен, усиление подвески за 398 тысяч иен (порядка 210 тысяч рублей), электрический боковой навес за 258 тысяч иен (около 135 тысяч рублей) и солнечная панель с зарядным устройством мощностью 200 Вт за 180 тысяч иен (без малого 96 тысяч рублей).

Стоимость базового DN-75 составляет 13,98 миллиона иен (7,4 миллиона рублей), тогда как цена представленного вживую в Японии выставочного экземпляра (на фотографиях в этом материале) достигает 17,07 миллиона иен (чуть дороже 9 миллионов рублей по текущему курсу).

Ранее мы рассказывали о том, что известный японский производитель деталей подвески – компания KYB – создала собственный кемпер, взяв за основу популярную европейскую модель Fiat Ducato.