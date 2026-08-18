Toyota начала проверять проблемные двигатели V35A пластиковым молотком

Фото: Toyota

Toyota, похоже, нашла необычный способ проверять двигатели V35A пикапа Tundra, которые могут иметь проблемы с коренными подшипниками. Вместо разборки мотора специалисты сервисных центров используют пластиковый молоток, акселерометр и специальное программное обеспечение, анализирующее возникающие вибрации.

Toyota Tundra представляет собой полноразмерный пикап японской марки, который выпускается с 1999 года и изначально создавался прежде всего для североамериканского рынка. За время существования модель пережила несколько поколений, а современная Tundra относится к числу крупнейших автомобилей в линейке Toyota. Двигатель V35A также используется в других крупных моделях Toyota и Lexus, включая Land Cruiser и LX.

В центре необычной сервисной процедуры оказался как раз этот мотор V6. Его рабочий объем равен 3,4 литрам, а в оснащение входит сразу две турбины. Согласно технической инструкции Toyota по кампании 25TA14, дилерским специалистам необходимо проверить состояние первого коренного подшипника коленчатого вала, причем для этого двигатель не разбирают.

Перед диагностикой сервисный специалист меняет моторное масло, прогревает двигатель до установленной рабочей температуры, снимает приводные ремни и устанавливает коленчатый вал в предписанное положение. После этого на болт коленчатого вала закрепляется акселерометр.

Дальше начинается самая необычная часть процедуры. По шкиву коленчатого вала необходимо ударить пластиковым молотком в положении «3 часа». При этом сила удара должна находиться в определенном диапазоне. Система способна определить, был ли удар выполнен правильно, оказался ли он слишком сильным или слабым либо произошел двойной удар.

После трех корректных измерений полученные диагностические данные отправляются в облачную систему. Специальное программное обеспечение анализирует вибрации и оценивает резонансную частоту передней части коленчатого вала.

Принцип основан на том, что различные детали имеют собственную частоту колебаний. Поэтому по характеру вибрации после удара можно определить состояние первого коренного подшипника. Если подшипник поврежден или загрязнен металлической стружкой, характер его колебаний отличается от показаний исправного узла.

Таким образом, сам пластиковый молоток не является диагностическим инструментом в привычном смысле. Он лишь создает контролируемый импульс, после которого акселерометр фиксирует вибрации, а программное обеспечение анализирует полученные данные.

Проблема этого мотора связана с возможным наличием производственной стружки внутри двигателя. Согласно описанию кампании, металлические остатки могут попасть в мотор во время изготовления, загрязнить первый коренной подшипник и привести к его повреждению. Среди возможных симптомов указываются неровная работа двигателя на холостом ходу и стук, после которых возможен отказ силового агрегата.

По данным портала Pickuptrucktalk, Toyota уже заменила более 70 тысяч таких двигателей в США. При этом отзыв теперь распространяется более чем на четверть миллиона автомобилей, поэтому производителю потребовалась процедура, которая позволяет определить состояние большого количества двигателей без полной разборки каждого из них.

По результатам трех корректных измерений система выдает один из двух вариантов решения. Если полученных данных недостаточно для уверенного заключения, двигатель подлежит превентивной замене.

Необычная диагностика на своем примере отлично демонстрирует насколько масштабной стала проблема с двигателем V35A. Вместо массовой разборки моторов Toyota пытается отсеять исправные агрегаты с помощью измерений, которые занимают значительно меньше времени.

Для владельцев Tundra это означает, что судьбу двигателя в рамках кампании теперь может определить не только механик, но и показания акселерометра с последующим компьютерным анализом.