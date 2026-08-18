Land Cruiser FJ проверили на камнях и крутых спусках: что показал новый внедорожник Toyota

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Насколько серьезным внедорожником оказался новый Toyota Land Cruiser FJ на практике? Специалист по полноприводным автомобилям Йошинобу Косака, работающий на японский портал BestCarWeb, испытал машину на каменистой трассе и крутых спусках и рассказал, какие особенности FJ действительно помогают на бездорожье.

История Land Cruiser началась в 1951 году с модели Toyota BJ. Сегодня семейство включает несколько самостоятельных направлений, а Land Cruiser FJ присоединился к сериям 300, 70 и 250 в мае 2026 года. Toyota позиционирует его как более компактного представителя семейства, сохранившего главные качества Land Cruiser – надежность, выносливость и способность передвигаться по тяжелому бездорожью.

Одним из главных преимуществ Land Cruiser FJ на бездорожье оказался дорожный просвет – 250 мм. В сочетании с короткими передним и задним свесами это позволило получить измеренный угол въезда 32,4 градуса и угол съезда 43,1 градуса. По мнению специалиста, такие параметры позволяют увереннее проходить каменистые участки с большими перепадами высот.

Кузов также помогает на сложном рельефе. Закругленная «кубиковая» форма передней части позволяет при повернутых колесах подойти к препятствию под углом и обойти область под бампером. Компактные пропорции пригодились и на узких горных дорогах, где большое значение имеет возможность точно контролировать положение автомобиля.

Еще одна важная особенность – стандартная блокировка заднего дифференциала. Электронная система A-TRC остается полезной на неровном покрытии, однако на камнях, где даже небольшая пробуксовка может изменить траекторию, блокировка позволяет увереннее удерживать выбранное направление.

При этом подвеска FJ не отличается особенно большим ходом. Тем не менее жесткие пружины обеспечивают хорошую артикуляцию при сжатии и растяжении, поэтому специалист оценил ее работу выше, чем можно было ожидать.

Помогает и посадка водителя. Небольшая регулировка сиденья вверх улучшает обзор вперед, а форма кузова позволяет лучше контролировать пространство непосредственно перед автомобилем. На крутых поворотах короткая колесная база и небольшие свесы также упрощают маневрирование.

Отдельно специалист рассказал о работе системы DAC. На спуске с уклоном 20 градусов и глубокими неровностями она самостоятельно поддерживала скорость примерно 1–2 км/ч. Система управляет торможением каждого из четырех колес, благодаря чему водителю не приходится постоянно работать педалью тормоза и газом – можно сосредоточиться на выборе траектории.

При этом 2,7-литровый рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель не вызвал у специалиста претензий по мощности. Во время движения по трассе со скоростью 30–40 км/ч он отметил достаточную тягу на низких оборотах, в том числе на подъемах и каменистых участках. Ускорения для преодоления препятствий также оказалось достаточно.

Передаточное число главной передачи у FJ составляет 4,555 против 4,777 у 250-й модели. Однако из-за примерно на 50 мм меньшего диаметра колес эффективное передаточное число с точки зрения привода колес у двух автомобилей получается близким. Дополнительным преимуществом FJ стала меньшая масса – примерно на 450 кг.

В итоге Land Cruiser FJ оставил у специалиста впечатление автомобиля, который смог сохранить серьезные внедорожные качества Land Cruiser, но при этом получил более компактные размеры и удобную управляемость. Для российского рынка, где компактность и проходимость часто приходится совмещать в одном автомобиле, как раз такое сочетание характеристик может оказаться особенно интересным.

Между тем, количество предложений новых Toyota Land Cruiser FJ в РФ постепенно растет. На сегодняшний день мы насчитали порядка 7 объявлений о продаже таких машин в стране (в виде уже завезенных автомобилей и внедорожников под заказ из других стран). Цены на них, согласно заявленной информации параллельными импортерами, варьируются от 5,6 миллиона до 8,2 миллиона рублей по текущему курсу.