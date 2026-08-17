Новый Hyundai Tucson готовят к дебюту высокопроизводительной версии мощностью свыше 300 л.с.

Рендер: NYMammoth

Hyundai готовит к пятому поколению Tucson не только обновление обычной версии, но и появление полноценной спортивной модификации. По информации корейских СМИ, Tucson N может получить подключаемый гибрид мощностью свыше 300 л.с. и систему полного привода e-AWD. Эти же источники накануне показали, как может выглядеть такой автомобиль без камуфляжа.

Hyundai Tucson появился на свет в 2004 году и за годы выпуска стал одной из ключевых моделей марки в сегменте компактных внедорожников. В нынешнем поколении производитель уже предлагал исполнение N Line, однако оно ограничивалось изменениями внешнего оформления и не было полноценной спортивной версией. Появление Tucson N станет первым случаем в истории модели, когда она получит отдельную высокопроизводительную модификацию.

Представленные цифровой студией New York Mammoth изображения показывают возможный облик будущего Tucson N. Авторы изображения наделили внедорожник характерными элементами автомобилей Hyundai N.

Среди них красные тормозные суппорты, черная крыша, эмблема «Performance» на переднем крыле и красная декоративная полоса в нижней части бампера. Угловатые колесные арки и черная облицовка делают кузов визуально более массивным по сравнению с обычным Tucson.

Рендер: NYMammoth

При этом главная особенность будущей версии должна скрываться не во внешности. В отличие от Tucson N Line, который представляет собой преимущественно дизайнерский пакет, Tucson N, как ожидается, получит более производительную силовую установку.

Как утверждают инсайдеры, для внедорожника рассматривается 1,6-литровый турбированный подключаемый гибрид. Суммарная мощность системы должна превысить 300 л.с., а привод будет осуществляться на все четыре колеса посредством системы e-AWD.

Одновременно Hyundai готовит к выходу полностью обновленный Tucson NX5. Его появление на внутреннем рынке ожидается во второй половине 2026 года. В рамках обновления модельный ряд должен измениться: дизельные версии, которые выпускались на протяжении 22 лет, планируется полностью исключить.

Основой гаммы станет 1,6-литровая турбогибридная силовая установка, дополненная подключаемым гибридом. Высокопроизводительный Tucson N, по предварительной информации, появится позже – ориентировочно в середине 2027 года.

Таким образом, пятое поколение Tucson может получить заметно более широкое позиционирование. Обычные версии будут делать ставку на электрифицированные силовые установки, а Tucson N должен предложить покупателям более динамичный вариант с мощностью свыше 300 л.с.

В случае выхода в продажу высокопроизводительная версия «Туксон» сможет навязать конкуренцию PHEV-модификации Toyota RAV4 GR Sport нового поколения, максимальная отдача которой составляет 329 лошадиных сил.