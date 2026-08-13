Какой реальный ресурс у двигателя, АКПП и подвески Mazda CX-5

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Почему Mazda CX-5 снова оказалась в центре внимания российских покупателей и насколько долго сможет прослужить этот японский кроссовер? По итогам июля 2026 года, согласно данным Автостата, модель неожиданно вошла в пятерку самых продаваемых новых автомобилей в России, разойдясь тиражом 2 тысяч 916 экземпляров.

Рост оказался пятикратным, а сама CX-5 смогла обойти Belgee X50+ и Haval M6. Такой результат особенно интересен на фоне того, что российский рынок в последние годы практически полностью перешел под контроль отечественных и китайских марок. При этом Mazda поставляет машины в Россию через независимых импортеров, а не официально.

Главный вопрос для покупателя такой машины – сколько она способна проехать до серьезного ремонта. У бензиновых CX-5 наиболее распространены атмосферные двигатели семейства Skyactiv-G объемом 2 и 2,5 литра. При нормальном обслуживании их ресурс можно оценить примерно в 250–300 тысяч км, а у аккуратно эксплуатируемых автомобилей он способен оказаться выше.

Конструкция без турбонаддува и сравнительно невысокая литровая мощность помогают двигателям переносить большие пробеги, хотя качество масла, топлива и соблюдение интервалов обслуживания имеют большое значение.

Из потенциально неприятных моментов стоит выделить систему охлаждения и электронный термостат на машинах последних лет, а у некоторых экземпляров встречаются проблемы с катушками зажигания и нейтрализатором. Использование бензина АИ-92 для этих моторов также нежелательно – в профильных автосервисах рекомендуют минимум АИ-95.

С автоматической коробкой ситуация выглядит еще спокойнее. Шестиступенчатый гидромеханический автомат Aisin при своевременной замене масла способен пройти порядка 250–300 тысяч км. На практике состояние трансмиссии сильно зависит от режима эксплуатации. При тяжелой езде и отсутствии обслуживания первые серьезные расходы могут появиться раньше.

Подвеска CX-5 не относится к категории вечных, зато ее износ обычно развивается постепенно. Стойки стабилизатора могут потребовать замены примерно к 100 тысячам км, сайлентблоки передних рычагов – после 100 тысяч км, а ступичные подшипники способны выдержать 100–150 тысяч км. Передние амортизаторы в зависимости от дорог и стиля езды служат около 120–170 тысяч км, задние элементы нередко доживают до 150–200 тысяч км.

Mazda CX-5 нельзя назвать автомобилем, который после 100 тысяч км начинает требовать капитального ремонта. При грамотном обслуживании двигатель способен пройти около 250–300 тысяч км, автомат – сопоставимый пробег, а подвеска потребует постепенного обновления отдельных элементов начиная примерно со второй сотни тысяч километров.

Мнение владельцев

Мы проанализировали большинство отзывов на Mazda CX-5 актуального поколения на российских сайтах. И вот какой вывод можно сделать из этой информации.

Владельцы Mazda CX-5 в целом положительно оценивают надежность автомобиля: чаще всего хвалят атмосферный двигатель, АКПП, подвеску и рулевое управление. Среди недостатков владельцы называют требовательность к качеству масла и топлива, слабое лакокрасочное покрытие и долгий прогрев двигателя зимой. В целом CX-5 воспринимается среди его обладателей как крепкий и хорошо собранный кроссовер, однако его обслуживание нельзя назвать самым дешевым.