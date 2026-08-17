Новый Nissan Note может сильно измениться: появились неофициальные изображения будущей модели

Рендер: TokiDesign

Nissan Note третьего поколения выпускается с декабря 2020 года, и на фоне приближения к шестилетнему сроку жизни модели уже появились предположения о ее преемнике. Независимый дизайнер TokiDesign представил компьютерные изображения, показывающие, каким может стать следующий Note и его более дорогая версия Aura.

Nissan Note появился как компактная модель, которая занимает важное место в линейке марки. Нынешнее, третье поколение дебютировало пять лет назад и стало основой для более дорогой модели Note Aura. Именно сочетание этих двух автомобилей позволило семейству Note получить заметное присутствие на японских дорогах.

Официальных данных о новом поколении Nissan Note пока нет. Nissan не объявляла о сроках премьеры или характеристиках преемника, однако накануне в японской прессе появились первые наброски дизайна машины, опубликованные на независимых рендерах.

Автор изображений (независимый художник TokiDesign, имевший опыт работы на крупных японских автопроизводителей) предполагает, что внешность следующего Note будет развиваться в соответствии с современным направлением дизайна Nissan. Одной из главных особенностей может стать цифровая V-образная решетка радиатора, в которой передняя оптика визуально соединяется с ее рисунком.

При этом Note и Note Aura, вероятно, могут сохранить различия в оформлении передней части. Автор концепт-артов обращает внимание на то, что у нынешнего Note используется горизонтальная решетка, тогда как у Aura она выполнена вертикально. Похожий подход применяется и в семействе Serena, где стандартная версия получила горизонтальную решетку, а исполнение Highway Star – вертикальную.

Рендер: TokiDesign

В основу компьютерной гипотезы также заложено предположение о сохранении нынешних габаритов. По мнению автора, пространство для задних пассажиров уже является одним из удачных решений Note, поэтому необходимости существенно увеличивать кузов нет.

Источником вдохновения для внешности стал дизайн последних моделей Nissan, включая следующее поколение X-Trail/Rogue. Сначала дизайнер разработал предполагаемый облик стандартного Note, после чего перешел к версии Aura.

На итоговых изображениях (рендеры выше) Aura получила более агрессивную вертикальную решетку, напоминающую оформление Serena Highway Star. Передняя часть также получила элементы, визуально связанные с X-Trail/Rogue, включая характерную веретенообразную форму. Нижняя часть бампера выглядит более спортивно и заметно отличается от более лаконичного оформления X-Trail/Rogue.

Отдельное внимание уделено силовой установке. Поскольку нынешний Note уже рассчитан на размещение системы e-POWER, автор рендера предполагает, что в следующем поколении может использоваться более компактная и эффективная система e-POWER третьего поколения. При этом никаких официальных подтверждений такой конфигурации Nissan пока не предоставила.

Пока Nissan не раскрывает ни дату премьеры следующего Note, ни его технические характеристики. Поэтому главным ориентиром остаются лишь опубликованные рендеры и предположения инсайдеров.

Если компания действительно сохранит компактные размеры, практичный салон и концепцию e-POWER, следующему Note останется лишь получить более современную внешность, чтобы продолжить историю нынешнего поколения.

А пока Nissan готовится к официальному запуску новой генерации своего SUV-бестселлера X-Trail (Rogue). Ожидается, что этот кроссовер увидит свет в товарном обличии до конца 2026 года.