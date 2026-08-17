Что известно о первом современном минивэне «АвтоВАЗа» Lada B-Van и когда он может появиться в продаже

Рендер: Daily-Motor

Когда Lada B-Van появится в продаже и станет ли он серийным преемником Largus? Проект минивэна «АвтоВАЗа» прошел длинный путь от идеи на базе Renault Dokker до концепта на платформе Vesta, однако летом 2026 года у компании пока нет конкретных планов по его запуску.

История будущего минивэна Lada началась еще в конце 2018 года. Тогда в рамках заявки «АвтоВАЗа» на заключение СПИК появилась информация о модели Lada Van. Предполагалось, что это будет «каблучок» на базе Renault Dokker с измененной передней частью, которая должна была получить черты Lada Vesta. Первые сроки были достаточно оптимистичными – запуск производства ожидался после 2020 года, а позднее назывался даже 2022 год.

Однако проект быстро столкнулся с неопределенностью. Уже в 2019 году представитель «АвтоВАЗа» заявил, что автомобиль с подобным типом кузова в ближайшие годы ожидать не стоит. В январе 2020 года появились сообщения, что разговоров о Lada Van на заводе больше нет, а в 2021 году вероятность возобновления проекта оценивалась источниками как крайне низкая.

Новая глава истории началась в 2023 году. Тогда появилась информация о проекте RGH – автомобиле, который на заводе называли вэном и который должен был стать заменой Largus. При этом от Vesta предполагалось взять основание кузова, а верхнюю часть разработать заново. Позже «АвтоВАЗ» официально подтвердил, что рассматривает развитие модельного ряда на платформе Vesta, а одним из вариантов новой модели может стать минивэн.

В ноябре 2023 года представитель компании уже говорил о новой Lada, которая могла стать преемником Largus. При этом запуск ожидался не ранее конца 2025 года, поскольку приоритетом оставались кроссовер на базе Vesta и Lada Iskra.

В октябре 2024 года планы стали конкретнее. «АвтоВАЗ» сообщил, что может представить концепт минивэна Lada в 2025 году. В январе 2025 года компания назвала более дальнюю перспективу – 2027 год, а уже 28 января состоялась официальная презентация концепта нового минивэна Lada B-Van.

В марте 2025 года «АвтоВАЗ» сообщил о планах выпуска семейного минивэна в 2027 году с пятью-семью местами. В апреле компания объявила об утверждении дизайна B-Van, построенного на развитой платформе Vesta. Тогда же было заявлено, что прототип планируется показать на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году.

В июне 2025 года глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов подтвердил планы представить B-Van на ПМЭФ-2026 и отметил, что автомобиль пока не получил собственного имени. Осенью того же года появились сообщения о замедлении работ над проектом и возможном переносе сроков. В конце ноября источники уже говорили о переносе перспективных проектов «АвтоВАЗа» на полтора-два года и возможности изменения практически утвержденного дизайна B-Van.

В декабре 2025 года позиция компании стала осторожнее. Максим Соколов заявил, что выпуск минивэна будет зависеть от состояния российского авторынка и способности рынка обеспечить достаточный спрос. При этом он подтвердил, что работа над моделью продолжается.

Последняя информация появилась 12 июля 2026 года и существенно изменила представление о ближайших перспективах B-Van. По словам Максима Соколова, конкретных планов по запуску минивэна на платформе Vesta сейчас нет. Представленный ранее автомобиль остается «поисковой моделью», а дальнейшие решения будут зависеть в том числе от продаж автомобилей новой марки SKM.

Таким образом, говорить о скором серийном производстве Lada B-Van пока преждевременно. За несколько лет проект прошел путь от идеи Lada Van на базе Renault Dokker до концепта современного минивэна на платформе Vesta, но его дальнейшая судьба сейчас зависит от решений «АвтоВАЗа» и ситуации на российском рынке. Для покупателей это означает, что рассчитывать на появление B-Van в продаже в ближайшее время не стоит.