Новая Toyota Corolla Touring может получить дизайн в стиле «молота» и более совершенный гибрид

Рендер: Apollo News Service

Какой станет Toyota Corolla Touring следующего поколения, если японская компания сохранит концепцию практичного универсала, но перенесет на него последние дизайнерские и технологические решения? Официальных данных о новой модели пока нет, однако уже можно представить основные направления ее развития – от внешности и гибридной установки до салона и систем безопасности.

Toyota Corolla появилась в 1966 году и за последующие десятилетия стала одной из ключевых моделей японской марки. Универсалы на базе Corolla выпускались в разные периоды, а нынешнее поколение Corolla Touring представили в 2019 году. Эта версия сохранила практичность классического универсала, сочетая ее с современными технологиями Toyota.

Рендер: Apollo News Service

Если верить первым неофициальным рендерам, опубликованным накануне (изображения выше), одним из главных изменений может стать передняя часть. В последних моделях Toyota активно используется стилистика «молота», и ожидается, что аналогичный подход получит следующая Corolla Touring. Более тонкие фары и расположенные по бокам дневные ходовые огни должны визуально сделать переднюю часть шире. Дополнительно этому эффекту будут способствовать новый бампер и нижняя решетка радиатора.

Боковины также могут стать более выразительными. Вместо относительно спокойного дизайна нынешней модели предполагается использование объемных линий, которые будут проходить от передних крыльев к задней части кузова. Расширенные колесные арки должны добавить универсалу более динамичный вид, при этом сама концепция автомобиля с низким центром тяжести и вместительным багажником сохранится.

Отдельное внимание будет уделено силовой установке. Toyota продолжает развитие гибридных технологий, поэтому от следующего Corolla Touring ожидают дальнейшего совершенствования гибридной системы. Речь идет не только о снижении расхода топлива, но и об улучшении разгона, поведения на трассе, уровня шума и реакции на нажатие педали акселератора.

Для японского рынка также может быть пересмотрена структура модельного ряда с акцентом на гибридные версии. Однако конкретные характеристики будущей силовой установки в исходном материале не приводятся.

Салон должен получить более современное оснащение. Среди ожидаемых изменений – крупный дисплей мультимедийной системы, полностью цифровая приборная панель и расширенные возможности информационно-развлекательной системы. Также предполагается появление функций, которые можно будет обновлять после покупки автомобиля с помощью программного обеспечения.

Системы безопасности также могут получить дальнейшее развитие. В частности, ожидается совершенствование Toyota Safety Sense, включая функции помощи при движении по автомагистрали и предотвращения столкновений.

Практичность при этом должна остаться одним из главных преимуществ Corolla Touring. Возможные изменения могут затронуть не только объем багажного отделения, но и форму проема, высоту пола и удобство использования пространства после складывания задних сидений. Это позволит сохранить универсал как автомобиль для повседневных поездок, покупок и активного отдыха.

Одним из главных вопросов станет цена. Расширение цифрового оснащения и систем безопасности способно привести к ее увеличению, поэтому для новой Corolla Touring будет важно сохранить доступность, традиционно связанную с моделью.

Пока все эти изменения остаются спекуляциями в японской прессе. Toyota не раскрыла характеристики следующего поколения Corolla Touring. Если компания действительно объединит более выразительный дизайн, усовершенствованный гибрид и новые электронные системы, универсал сможет сохранить свою нишу даже на фоне продолжающегося интереса покупателей к кроссоверам.