Дореформенный Toyota Hilux превратили в полноценный кемпер для бездорожья с кондиционером и душевой

Фото: Direct Cars

Toyota Hilux давно известен своей способностью работать в тяжелых условиях, но японская фирма Direct Cars предложила использовать возможности пикапа совсем в другом формате. Модель BR75 представляет собой кемпер для путешествий по бездорожью, в котором прочная конструкция Hilux сочетается с полноценным жилым пространством, кондиционером и душевой комнатой.

Toyota Hilux выпускается с 1968 года и за это время получил широкое распространение в разных странах. В исходном материале отмечается, что пикап эксплуатировался более чем в 180 странах и регионах. Его конструкция с рамой и полным приводом стала основой для создания BR75, которому необходимо сохранять способность передвигаться по сложным дорогам даже после установки жилого модуля.

Как раз это отличает модель BR75 от многих обычных кемперов. Direct Cars сохранила внедорожную основу Hilux предыдущего поколения, но дополнила ее пространством, предназначенным для длительного пребывания вдали от цивилизации.

Фото: Direct Cars

Внутри BR75 установлен жилой модуль с отделкой в древесных тонах. Два дивана расположены друг напротив друга, между ними предусмотрен складной стол. Подъемная крыша увеличивает доступное пространство над головой, а откидная двухъярусная кровать позволяет разместиться на ночлег.

Одной из главных особенностей кемпера стала душевая комната у заднего входа. Она оснащена большим водонепроницаемым поддоном и душевым краном. При необходимости эту систему можно использовать и снаружи автомобиля – например, чтобы смыть грязь после поездки по бездорожью.

За комфорт отвечает бытовой кондиционер, который входит в стандартное оснащение. Электрическая система включает литий-ионный аккумулятор емкостью 200 А/ч и инвертор мощностью 1500 Вт.

BR75 предлагается в двух вариантах. Версия BR75-Z рассчитана на широкий спектр использования – от повседневных поездок до кемпинга. BR75-G предназначена для более продолжительных путешествий и дополнительно оснащается портативным холодильником постоянного тока, обогревателем FF, солнечной панелью мощностью 200 Вт, навесом длиной 2,5 м и большой центральной сенсорной панелью.

Фото: Direct Cars

Обе версии рассчитаны на пять человек. Стоимость базового кемпера BR75-Z в Японии стартует с отметки в 11 миллионов 580 тысяч иен (примерно 6,2 млн рублей). Более продвинутая модификация BR75-G оценена на родине в 12 миллионов 950 тысяч иен (при пересчете на российскую валюту по нынешнему курсу около 6,8 млн рублей).

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Ранее эта же фирма (Direct Cars) представила более продвинутый кемпер DN-75. В его основу лег грузовичок Toyota Camroad. Машина, предназначенная для дальних путешествий большой семьей получила в Японии гораздо более высокий ценник. Подробности о нем – в нашем материале.