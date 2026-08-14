Компакт Toyota Roomy готовится к первой смене поколений за 10 лет

Рендер: Apollo News Service

Toyota Roomy приближается к важному этапу в своей истории – компактный минивэн, который сохранял исходную конструкцию почти десятилетие, ожидает первая полноценная смена поколения. За это время конкуренты успели заметно продвинуться в области экономичности, безопасности и оснащения, а сам Roomy по-прежнему делает ставку на компактные размеры и практичный салон.

Следующая версия модели, как ожидается, должна получить платформу Daihatsu DNGA и гибридную систему e-Smart, которая позволит решить одну из главных претензий к нынешнему автомобилю – сравнительно низкую топливную экономичность.

Toyota Roomy дебютировал в 2016 году и представляет собой клона Daihatsu Thor. Модель относится к категории компактных высоких универсалов и сочетает кузов длиной около 4 метров с просторным салоном и двумя сдвижными дверями. За годы продаж Roomy сохранил популярность благодаря практичности и удобству использования в городе.

Нынешний Roomy создан на базе Daihatsu Thor, представленного в 2016 году. За прошедшие годы конструкция модели практически не менялась, тогда как Daihatsu постепенно переходит на архитектуру DNGA. Эта платформа рассчитана на улучшение ходовых качеств и безопасности, а также предусматривает возможность использования электрифицированных силовых установок.

Ожидается, что переход на DNGA станет одним из наиболее существенных изменений для Roomy следующего поколения. При этом главные особенности автомобиля должны сохраниться – компактный кузов длиной менее 4 метров, просторный салон и две раздвижные двери.

Сейчас Roomy предлагается с литровым атмосферным и аналогичным по объему турбированным двигателями. Одной из слабых сторон модели считается расход топлива, особенно на фоне конкурента Suzuki Solio, который получил мягкую гибридную систему во всех версиях.

Как раз по этой причине главным техническим новшеством следующего Roomy может стать гибрид e-Smart. Эта система уже используется в Daihatsu Rocky и Toyota Raize. В ее основе лежит последовательная схема, при которой двигатель внутреннего сгорания используется для выработки электроэнергии, а колеса приводит электромотор.

Такой принцип работы особенно подходит для городского автомобиля. Электрический привод обеспечивает плавное ускорение и низкий уровень шума, а двигатель внутреннего сгорания работает в качестве источника энергии для аккумулятора.

Ожидается, что вместе с новой силовой установкой Roomy получит и более современное оснащение. Среди предполагаемых изменений называются расширение числа комплектаций с электрическим стояночным тормозом и дальнейшее развитие комплекса безопасности Smart Assist.

Может измениться и интерьер. В следующем поколении ожидаются более современная мультимедийная система с крупным дисплеем и цифровая комбинация приборов. При этом увеличение размеров автомобиля не считается основной задачей разработчиков – практичность Roomy по-прежнему должна сочетаться с удобством маневрирования в городе.

Официальных данных о сроках премьеры и характеристиках Roomy следующего поколения Toyota и Daihatsu пока не раскрывали.