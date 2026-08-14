Складной электромотоцикл Augment 360 можно заносить в офис: запас хода до 140 км

Фото: Augment

Финская компания Augment предложила необычное решение для городской мобильности – компактный электрический мотоцикл, который после складывания можно перевозить практически как крупный багаж. Модель Augment 360 рассчитана на пользователей, которым не хочется оставлять транспорт на улице из-за риска кражи или воздействия непогоды. Благодаря складной конструкции мотоцикл можно занести в лифт, квартиру или офис, а в версии с двумя аккумуляторами запас хода достигает 140 км.

Augment – финский производитель электрического транспорта, специализирующийся на компактных решениях для городской мобильности. Компания развивает концепцию легкого электрического транспорта с акцентом на удобство использования в условиях плотной городской застройки. Augment 360 продолжает это направление, делая основной акцент на компактности и возможности хранить транспорт внутри помещения.

Главной особенностью Augment 360 стал запатентованный механизм складывания. После трансформации мотоцикл занимает значительно меньше места, поэтому его можно перевозить в лифте и размещать в помещениях, где для обычного мотоцикла попросту не нашлось бы места.

В компании рассчитывают, что владельцы смогут хранить транспорт непосредственно рядом с рабочим местом или дома. Генеральный директор Augment Юкка Пелтола сравнивает способ перемещения сложенного мотоцикла с переноской чемодана.

Фото: Augment

Еще одно преимущество такой конструкции заключается в отсутствии необходимости постоянно оставлять транспорт на улице. Владелец может защитить его от дождя и солнца, а также снизить риск кражи, просто забрав Augment 360 с собой.

Модель предлагается в двух вариантах, соответствующих разным нормативным требованиям. Версия L1e-B доступна с максимальной скоростью 25 или 45 км/ч. Базовый вариант рассчитан примерно на 50 км пробега от одного заряда.

За устойчивость отвечают 10-дюймовые всесезонные бескамерные шины. Мотоцикл также получил двухпоршневые гидравлические дисковые тормоза спереди и сзади.

Полная зарядка аккумулятора от обычной бытовой розетки занимает около 4,5 часа. Для тех, кому требуется больший запас хода, предусмотрена конфигурация с двумя батареями. В таком исполнении Augment 360 способен проехать до 140 км без подзарядки.

Разработчики предусмотрели и электронные функции. Разблокировать мотоцикл можно с помощью NFC-чипа или смартфона, а через мобильное приложение доступна дистанционная блокировка заднего колеса.

Augment уже принимает заказы на Augment 360. Стоимость модели в Европе начинается с 1890 евро. При пересчете на российскую валюту по текущему курсу это примерно 180 тысяч рублей.