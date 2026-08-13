Мини-автодом на базе Daihatsu Hijet получил подъемную крышу и мощную автономную систему

Фото: Motor-Fan

Компания Nuts представила компактный кемпер C-BUS на базе Daihatsu Hijet Extra. Несмотря на небольшие размеры, автомобиль получил подъемную крышу, полноценную спальную зону и развитую систему электроснабжения. В зависимости от выбранной планировки внутри можно организовать пространство для отдыха и ночлега одного-четырех человек.

Daihatsu Hijet – семейство легких коммерческих автомобилей, выпускаемое японской компанией на протяжении многих десятилетий. Модель относится к классу кей-каров и используется как основа для различных специализированных версий. Компактные размеры и конструкция Hijet сделали его подходящей базой для небольших кемперов.

C-BUS предлагается в двух вариантах – S и L. Первый получил два сиденья, расположенных друг напротив друга, с возможностью полностью откинуть спинки. В версии L установлен более широкий боковой диван, который можно использовать как место для отдыха или трансформировать в спальную зону.

Размеры кемпера составляют 3380 мм в длину, 1480 мм в ширину и 1960 мм в высоту. При поднятой крыше высота увеличивается до 2970 мм. С одной стороны, это дает дополнительное пространство внутри, а с другой – требует учитывать габариты автомобиля при парковке.

Подъемная крыша имеет размеры 1170 × 2400 мм. Она позволяет использовать верхнее пространство как дополнительное спальное место. Общая площадь салона остается небольшой, однако за счет двух уровней C-BUS способен разместить до четырех человек.

Фото: Motor-Fan

Спальные места имеют размеры 995 × 1820 мм. В зависимости от выбранного варианта планировки нижняя часть салона может использоваться для отдыха, приема пищи или хранения багажа. В версии L под длинным диваном находится выдвижной отсек, куда можно убрать одежду, туристическое снаряжение и другие вещи.

Одной из особенностей C-BUS стали теплоизоляционные композитные панели собственного производства Nuts. Они рассчитаны на сохранение комфортной температуры внутри кемпера, что особенно важно при эксплуатации автомобиля в холодное или жаркое время года.

Большое внимание уделено и электроснабжению. Представленный кемпер оснащен фирменной системой сверхбыстрой зарядки EVO и литиевой батареей емкостью 300 Ач. Также предусмотрены система охлаждения постоянного тока и оборудование, позволяющее использовать кондиционер от автономного источника питания.

Для кемпера такого размера набор оборудования выглядит достаточно серьезным. Компактный кузов позволяет использовать C-BUS как обычный автомобиль, а подъемная крыша и трансформируемый салон превращают его в полноценное место для ночевки во время путешествий.

Стоимость представленного автомобиля составляет 5 миллионов 225 тысяч иен, что эквивалентно сумме в 2,75 млн рублей по текущему курсу.

Кстати, это не единственный кемпер на базе Daihatsu Hijet. Сверхкомпактный автодом получил название Quokka в честь самого счастливого животного в мире. Но его цена оказалась заметно ниже, чем у C-BUS, о котором мы подробно рассказывали выше. За такие кемперы в Японии просят от 2,6 миллиона иен (примерно 1,4 млн рублей).