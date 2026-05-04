Субкомпактный грузовик Daihatsu Hijet превратился в маленький, но уютный и продуманный автодом

В список бюджетных суббрендов компании Toyota уже очень давно входит марка Daihatsu. Она выпускает небольшие автомобили, предлагаемые на японском рынке, которые пользуются на родине очень высоким спросом. Есть среди них и коммерческие модели, к примеру субкомпактный грузовичок Hijet. Недавно его взяли за основу нового кемпер-проекта бренда Mishima Daihatsu.

Получившийся из кей-пикапа кемпер получил название Quokka с отсылкой к квокке, которая считается самым счастливым животным в мире.

Главной особенностью проекта стал специально разработанный жилой модуль, установленный на задней грузовой платформе, которую можно покрасить в любой цвет по желанию владельца.

В автодоме предусмотрена выдвижная боковая палатка, которая расширяет его возможности для отдыха на открытом воздухе.

Внутреннее убранство машины отделано капарисом Фудзи, создающим атмосферу хижины в горах. Жилой отсек Quokka выделяется уникальной многофункциональной конструкцией ящика для хранения, который можно использовать как стол, стул или место для хранения вещей.

В полностью собранном виде он трансформируется в удобную кровать длиной 1830 мм и шириной 1290 мм, на которой смогут с комфортом разместиться до двух человек.

В оснащение кемпера входит полноценная электрическая система, позволяющая без проблем использовать такие приборы, как кондиционер, холодильник, телевизор и микроволновая печь.

На крыше располагается солнечная панель мощностью 240 Вт, которая питает литий-ионный аккумуляторный блок.

Автодом на базе Daihatsu Hijet задействует под капотом стандартный 0,66-литровый атмосферный бензиновый мотор, который способен работать как в паре с 5-ступенчатой МКПП, так и с бесступенчатым вариатором. Мощность машины составляет всего 49 лошадиных сил, но зато приобрести ее можно как в версии с передним, так и с полным приводом.

Стоимость кемпера Quokka на японском авторынке составит 2,6 – 2,9-миллиона иен (1,2 – 1,4-миллиона рублей по действующему курсу).