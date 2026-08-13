В Россию привезли внедорожник, который может прослужить дольше Toyota Land Cruiser

Фото: Toyota

Российский рынок продолжает пополняться крупными внедорожниками, которые официально здесь не представлены. Одной из таких новинок стала Toyota Sequoia 2026 года – автомобили ввозят в страну по схеме параллельного импорта и предлагают под заказ. Фишкой данной модели является положительная оценка американского аналитического портала iSeeCars, согласно которой Sequoia имеет один из самых высоких прогнозируемых сроков эксплуатации среди современных внедорожников.

Toyota Sequoia появилась в 2000 году и создавалась как полноразмерный внедорожник для североамериканского рынка. Нынешнее поколение модели дебютировало в 2022 году и построено на рамной платформе TNGA-F, которую также используют другие крупные внедорожники и пикапы Toyota. Sequoia рассчитана на перевозку большой семьи и предлагается исключительно с тремя рядами сидений.

Согласно расчетам iSeeCars, прогнозируемый ресурс Toyota Sequoia составляет 296 509 миль, или около 477 тысяч км. Это примерно на 26 тысяч км больше показателя Toyota Land Cruiser, занявшего второе место в соответствующем рейтинге.

В Россию сейчас везут Sequoia 2026 года выпуска. Судя по объявлениям на отечественных классифайдах, доступные автомобили сосредоточены в Москве и предлагаются покупателям под заказ. Все машины имеют одинаковое оснащение и оснащаются гибридной силовой установкой i-Force Max.

В состав этой системы входит 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом и электромотор. Совокупная отдача составляет 437 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 790 Нм. Силовая установка работает в связке с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Для российских покупателей выбора по типу привода также нет – Sequoia поставляется только с полным приводом, что давно считается прерогативой крупного рамного внедорожника, рассчитанного на эксплуатацию в самых разных условиях.

Внедорожник может похвастаться богатым оснащением, которое включает в себя в зависимости от комплектации адаптивную LED-оптику, камеры кругового обзора, бесключевой доступ, премиальную акустику JBL и трехзонный климат-контроль. В салоне предусмотрены кожаные кресла с электроприводом, памятью, подогревом, вентиляцией и массажем, а также панорамная крыша, цифровое зеркало и электропривод третьего ряда.

За безопасность отвечают адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон, удержание в полосе и система предотвращения столкновений с распознаванием пешеходов.

Кроме того, для автомобиля также доступна версия TRD Pro с внедорожными колесами R18, амортизаторами FOX, блокировкой заднего дифференциала, дополнительной световой балкой и экспедиционным багажником

Стоимость новых Toyota Sequoia 2026 года в России начинается от 15 миллионов 249 тысяч рублей, однако окончательная цена машин, особенно когда они приобретаются под заказ, может меняться в зависимости от курса рубля к доллару.