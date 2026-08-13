Tomplan Tommy: компактный кемпер из Польши на четыре места с полноценной ванной и кухней

Tomplan Tommy рассчитан на путешественников, которым нужен полноценный кемпер без перехода к крупным и тяжелым прицепам. Модель имеет длину около 3 метров и ширину чуть менее 2 метров, но внутри предусмотрены кухня, зона отдыха, спальные места и в одной из версий полноценная ванная комната. Производитель предлагает два варианта планировки, причем один из них позволяет разместить до четырех человек, если один из путешественников – ребенок.

Tomplan – польский производитель прицепов и кемперов, специализирующийся в том числе на компактных моделях. Линейка Tommy относится к небольшим туристическим прицепам, рассчитанным на семейные поездки. Одной из особенностей модели стало применение композитных панелей, позволяющих уменьшить массу конструкции без отказа от полноценного оснащения.

Несмотря на компактные размеры, внутри Tommy предусмотрено достаточно пространства для длительных поездок. Высота потолка в самой высокой части достигает 185 см, а планировка построена вокруг нескольких функциональных зон.

В передней части расположена зона отдыха с двумя скамьями. Она трансформируется в двуспальную кровать, рассчитанную на двух человек. В задней части находится кухонный блок со встроенным холодильником, двухконфорочной газовой плитой и мойкой со складным смесителем. Здесь же предусмотрено рабочее пространство для приготовления еды.

Фото: Tomplan Tommy

Для Tommy предлагаются две планировки – TK 30 и TK 30 TL. Более оснащенная версия TK 30 TL получила полноценную ванную комнату с душевой кабиной. В стандартном варианте TK 30 от ванной комнаты отказались ради дополнительного пространства.

Освободившееся место позволило установить двухъярусную кровать. Благодаря этому TK 30 может принять до четырех человек, хотя верхнее спальное место больше напоминает гамак и рассчитано прежде всего на ребенка. В этой же версии предусмотрено дополнительное пространство для хранения вещей.

Фото: Tomplan Tommy

Независимо от выбранной планировки кемпер оснащается баком для пресной воды объемом 32 литра, отсеком в передней части для канистр и других предметов, USB-портами, светодиодным освещением и люком в крыше. В оснащении также используются компоненты Thetford и Truma.

Конструкция Tommy выполнена из композитных панелей. Такое решение помогает снизить массу прицепа и одновременно сохранить необходимую жесткость. Производитель позиционирует модель как подходящую для продолжительных путешествий, а в качестве дополнительного оборудования доступен подогрев пола.

Еще одной особенностью является возможность установить дополнительную секцию к палатке кемпера. Она увеличивает полезное пространство на стоянке и позволяет организовать дополнительную зону отдыха.

При этом у Tommy есть ограничения для автономных путешествий. В представленном описании практически нет информации о собственной системе автономного электроснабжения, поэтому для длительных поездок вдали от кемпингов могут потребоваться портативная аккумуляторная станция и солнечные панели. Запас пресной воды объемом 32 литра также нельзя назвать большим.

Стоимость Tomplan Tommy зависит от комплектации и выбранных опций. Такой кемпер продается в Европе примерно за 17 тысяч евро (примерно 1,65 млн российских рублей по текущему курсу).

Несколько месяцев назад мы рассказывали о еще одном интересном проекте кемпера. Голландская компания Karsten создала кемпер-палатку ToW, которую оценили в 13 тысяч евро (около 1,25 млн рублей).