Toyota выпустит самый мощный Prius: прототип GR могут показать в 2027 году

Фото: Toyota

Toyota может превратить Prius из экономичного гибридного автомобиля в полноценную спортивную модель. Поводом для новых разговоров о проекте стала информация японского издания BestCar, согласно которой прототип GR Prius могут впервые показать на Токийском автосалоне 2027 года. Проект пока не получил официального подтверждения, поэтому сроки премьеры и возможность серийного выпуска остаются предварительными.

Toyota Prius впервые вышел на рынок в 1997 году и стал одной из наиболее известных гибридных моделей в мире. Автомобиль изначально создавался с акцентом на экономичность и снижение расхода топлива, а спортивные модификации никогда не были его основной специализацией. Нынешнее поколение Prius получило более выразительный дизайн и стало основой для экспериментов с динамическими характеристиками.

Отправной точкой для возможного GR Prius стал концепт Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition, представленный Toyota в июне 2023 года. Автомобиль подготовило ателье Gazoo Racing, использовав нынешний Prius в качестве основы, но серьезно переработав его кузов.

Фото: Toyota

Концепт получил карбоновые элементы капота и передней части, а также аэродинамический обвес, стилистически связанный с гоночным прототипом GR010 Hybrid. Спереди появились более крупный воздухозаборник и переработанный бампер, боковые части дополнили спортивные пороги, а сзади установили диффузор и крупное карбоновое антикрыло.

Изменения коснулись и колес. Концепт оснастили 18-дюймовыми легкосплавными дисками и шинами Michelin Pilot Sport 4S размерности 235/50 R18. Для установки более широких колес также была переработана подвеска и расширена колея.

Силовая установка будущего серийного автомобиля пока остается главным неизвестным. Toyota Gazoo Racing не раскрывала характеристики Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition, однако японские журналисты предполагают использование 2-литровой гибридной системы с увеличенной отдачей.

Еще одним возможным техническим изменением может стать полный привод E-Four. Его применение позволило бы улучшить тяговые характеристики и управляемость спортивной версии Prius.

Фото: Toyota

Если информация BestCar подтвердится, первым этапом станет демонстрация прототипа GR Prius на Токийском автосалоне 2027 года. После этого Toyota может принять решение о запуске модели в серийное производство.

Напомним, Toyota Prius актуального поколения сейчас представлен на российском авторынке. Как и все остальные «Тойоты», такие хэтчбеки завозят к нам из других стран. Цены на них, согласно объявлениям «серых» дилеров, опубликованных на крупных отечественных классифайдах, составляют минимум 3,2 миллиона рублей.