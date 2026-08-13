Что изменилось в полноприводной системе Mitsubishi Delica D:5 после рестайлинга 2026 года

Фото: BestCarWeb

Mitsubishi существенно доработала ходовую часть Delica D:5 в рамках январского обновления 2026 года. Главным нововведением стала система S-AWC, которая впервые появилась на этой модели и расширила возможности управления автомобилем не только за счет перераспределения тяги между осями. Теперь электроника способна отдельно корректировать тормозные усилия на колесах, помогая автомобилю сохранять устойчивость в поворотах и на скользком покрытии. Одновременно изменились режимы движения и появилась система контроля спуска с холма.

Mitsubishi Delica D:5 известна сочетанием вместительности минивэна и возможностей полного привода. Предыдущая версия уже оснащалась электронно-управляемой системой 4WD, однако ее возможности в основном сводились к выбору режима распределения тяги между передней и задней осями.

До обновления водителю были доступны три режима: 2WD, 4WD Auto и 4WD Lock. В зависимости от выбранной настройки автомобиль мог преимущественно использовать передний привод либо подключать заднюю ось. Для движения по обычным дорогам и легкому бездорожью такая схема была вполне эффективной, но новая система работает гораздо шире.

S-AWC объединяет электронное управление полным приводом с системами AYC, ASC и ABS. В результате электроника контролирует не только передачу мощности между передними и задними колесами, но и тормозные усилия с левой и правой стороны автомобиля. Это позволяет одновременно учитывать ускорение, поведение машины в повороте и эффективность торможения.

Инфографика: BestCarWeb

Главным дополнением стала система AYC – Active Yaw Control. Она использует индивидуальное торможение колес для создания дополнительного поворачивающего момента. Например, при резком маневре или прохождении скользкого поворота электроника может изменить тормозное усилие на отдельных колесах, помогая Delica D:5 точнее следовать заданной траектории.

Для автомобиля массой около 2 тонн это особенно заметно на мокром покрытии, заснеженной дороге и извилистых участках. Новая система рассчитана не только на улучшение проходимости, но и на повышение стабильности при повседневной езде.

Изменился и набор режимов движения. Вместо прежней схемы 2WD, 4WD Auto и 4WD Lock теперь предусмотрены четыре режима: ECO, NORMAL, GRAVEL и SNOW.

Фото: BestCarWeb

В режиме ECO автомобиль преимущественно использует передний привод, а работа кондиционера корректируется с учетом экономии энергии. NORMAL предназначен для повседневной эксплуатации и автоматически регулирует тяговое и тормозное усилие всех четырех колес в зависимости от дорожной ситуации.

GRAVEL увеличивает долю тяги, передаваемой на задние колеса. Этот режим рассчитан на гравийные и грязевые покрытия, а также может помочь при выезде из ситуации, когда автомобиль начал буксовать. SNOW, в свою очередь, уменьшает пробуксовку на снегу и льду и помогает сохранять устойчивость при прохождении поворотов. Электроника корректирует не только распределение тяги, но и реакцию на нажатие педали акселератора.

Еще одним новым элементом стала система контроля спуска с холма. Она поддерживает заданную скорость на крутом спуске, позволяя водителю сосредоточиться на выборе траектории и управлении автомобилем.

Таким образом, Delica D:5 после обновления получила не просто новую настройку полного привода. S-AWC расширила возможности электронной системы управления, добавив контроль боковой динамики и индивидуального торможения колес. Для семейного минивэна с полным приводом это означает более предсказуемое поведение на скользких дорогах и дополнительные возможности при движении по грунту, снегу и гравию.

Сейчас Mitsubishi готовит новое поколение «Делики», о чем мы уже неоднократно рассказывали ранее. Дебют следующей генерации этого минивэна, если верить инсайдерским утечкам, намечен на 2027 год.