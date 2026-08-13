Что известно о новом Suzuki Swift Sport

Рендер: Apollo News Service

Suzuki Swift Sport может вернуться в модельный ряд марки после завершения выпуска нынешнего поколения. По данным японской прессы, мировая премьера нового «горячего» хэтчбека ожидается в первом квартале 2027 года, хотя компания Suzuki пока не подтверждала такую информацию. Главным изменением станет переход к 48-вольтовой мягкой гибридной системе, которая должна дополнить знакомый 1,4-литровый турбированный двигатель.

Производство Swift Sport поколения ZC33S завершилось в 2025 году после выпуска специальной финальной версии. Модель стала одним из наиболее известных спортивных автомобилей Suzuki и получила репутацию доступного легкого хэтчбека. Ее главным преимуществом оставалось сочетание компактных размеров, небольшой массы и достаточно мощного двигателя.

Изначально предполагалось, что новый Swift Sport появится уже в 2026 году. Теперь сроки сдвинулись – согласно имеющейся информации, дебют может состояться с января по март 2027 года. Официального подтверждения от Suzuki пока нет, поэтому приведенные сроки и характеристики следует воспринимать как предварительные сведения.

Основой силовой установки, как ожидается, останется 1,4-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбомотор. К нему добавят 48-вольтовую систему мягкого гибрида. Такая схема позволит электромотору помогать двигателю на низких оборотах, а также должна положительно сказаться на расходе топлива.

Мощность системы может вырасти примерно со 140 до 150 л.с. Таким образом, Suzuki не станет делать ставку исключительно на увеличение отдачи двигателя, а сосредоточится на более эффективном использовании уже знакомой силовой установки.

Для Swift Sport это соответствует традиционному подходу марки, где важную роль играет небольшой вес автомобиля. Именно компактность и легкость позволяют модели оставаться интересной альтернативой более мощным, но тяжелым спортивным автомобилям.

Ожидается, что стоимость нового Swift Sport вырастет относительно предшественника. Однако если Suzuki сохранит заметную разницу в цене с Toyota GR Yaris, модель сможет продолжить позиционироваться как доступный спортивный хэтчбек для повседневной эксплуатации.

Компания Suzuki пока не объявила о возвращении Swift Sport официально.

Ранее стало известно, что Toyota готовит еще одного потенциального конкурента для Suzuki Swift Sport, если этот автомобиль действительно получит зеленый свет. Речь идет о возрождении хэтчбека Starlet, который может получить «заряженную» GR-модификацию примерно с теми же характеристиками, что и новинка «Сузуки». Впрочем, сроки премьеры этой модели пока не обозначены.