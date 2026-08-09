Toyota может возродить хэтчбек Starlet спустя 27 лет: версия GR также в повестке

Рендер: Motor-Fan

Toyota готовит возвращение имени Starlet, которое долгое время оставалось частью истории японской марки. Новый компактный хэтчбек должен занять место начальной модели бренда после прекращения выпуска Passo и стать более доступным вариантом в линейке Toyota. Помимо стандартной версии, автомобиль может получить спортивную модификацию GR Starlet, ориентированную на любителей активного вождения.

Toyota Starlet впервые появилась в 1973 году и на протяжении нескольких поколений оставалась одним из самых компактных автомобилей марки. Модель пользовалась популярностью благодаря небольшим размерам, экономичным двигателям и доступности, особенно на японском рынке. Последнее поколение Starlet выпускалось с 1996 по 1999 год, после чего ее место в линейке Toyota заняли другие компактные модели.

По данным японского портала Motor-Fan, Toyota может вернуть на рынок имя Starlet после почти трех десятилетий отсутствия. Новый компактный хэтчбек станет преемником Passo, производство которого было прекращено после скандала с фальсификацией данных со стороны Daihatsu.

Ожидается, что разработкой модели займутся Toyota и Daihatsu при участии Suzuki. Автомобиль должен занять нишу ниже Yaris и стать доступным городским хэтчбеком с компактными внешними размерами и практичным салоном.

Предполагаемые габариты новинки составят 3670 мм в длину, 1665 мм в ширину и 1525 мм в высоту. Колесная база ожидается на уровне 2500 мм. Благодаря такой компоновке инженеры рассчитывают обеспечить низкий центр тяжести и более просторное внутреннее пространство по сравнению с традиционными малолитражками.

Стандартная версия Toyota Starlet, согласно имеющейся информации, получит литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 69 лошадиных сил и крутящим моментом 92 Нм. Также ожидается появление гибридной системы, которая позволит снизить расход топлива. По предварительным данным, экономичность может составить около 4,2 л на 100 км, однако официальные показатели пока не объявлены.

Одновременно Toyota может подготовить спортивную версию GR Starlet. Она должна продолжить идею других моделей подразделения Gazoo Racing, предлагая более динамичный характер и улучшенные настройки шасси.

Предполагается, что GR Starlet получит 1,3-литровый турбированный двигатель мощностью около 150 лошадиных сил и крутящим моментом 216 Нм. В паре с ним может работать 6-ступенчатая механическая коробка передач. По задумке разработчиков, такая версия будет ориентирована на начинающих автолюбителей, которые хотят получить спортивный автомобиль без высокой стоимости обслуживания.

На неофициальных изображениях новый Starlet представлен в более агрессивном стиле, чем прежний Passo. Рендеры демонстрируют расширенные колесные арки, спортивные элементы кузова, крупный воздухозаборник и современную переднюю часть в стиле последних моделей Toyota.

Впрочем, пока Toyota официально не подтвердила возвращение Starlet и характеристики будущей модели. Если информация японских инсайдеров окажется достоверной, новый хэтчбек может выйти на рынок уже в следующем году и стать одним из самых доступных автомобилей компании.