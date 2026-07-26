Haval M6: насколько выносливы его двигатель и трансмиссии 

Фото: Haval

Haval M6 появился на российском рынке сравнительно недавно, однако благодаря простому оснащению, просторному салону и привлекательной цене быстро стал одним из самых доступных кроссоверов китайской марки. Более того, по итогам прошлого года эта модель вошла в пятерку бестселлеров РФ с результатом в 36 тысяч 100 реализованных экземпляров (по данным «Автостат»).

Несмотря на это, многих потенциальных покупателей интересует главный вопрос: насколько долговечны его двигатель и коробка передач, особенно если автомобиль планируется эксплуатировать долгие годы или покупать на «вторичке». Разбираться в этом сложном вопросе взялась наша редакция.

Пока Haval M6 нельзя сравнивать по объему накопленной статистики с моделями, которые выпускаются уже 5–10 лет. Тем не менее силовые агрегаты автомобиля хорошо известны специалистам, а первые машины уже успели пройти серьезные пробеги, позволяющие сделать предварительные выводы об их надежности.

Под капотом Haval M6 установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор GW4G15F мощностью 143 лошадиные силы (202 Нм). Это достаточно консервативный по современным меркам двигатель с чугунным блоком цилиндров, цепным приводом ГРМ, непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Подобная конструкция обычно положительно влияет на долговечность агрегата при условии регулярного обслуживания.

На сегодняшний день есть основания ожидать, что при своевременной замене масла, использовании качественного топлива и отсутствии перегревов двигатель способен прослужить порядка 250–300 тысяч километров до капитального ремонта. Однако подтвержденной массовой статистики по столь большим пробегам именно Haval M6 пока недостаточно, поэтому такую оценку следует рассматривать как предварительную.

Как и большинство современных турбированных двигателей с непосредственным впрыском, после больших пробегов мотор может потребовать внимания к турбокомпрессору, топливным форсункам, клапану вентиляции картерных газов и системе охлаждения. Кроме того, со временем возможно образование нагара на впускных клапанах, что считается характерной особенностью большинства двигателей с непосредственным впрыском топлива.

Особое значение для ресурса двигателя имеет качество моторного масла. Многие специалисты рекомендуют сокращать интервал его замены до 7–10 тысяч километров, не ориентируясь исключительно на максимальные значения регламента. Такой подход позволяет снизить нагрузку на турбокомпрессор, цепной привод ГРМ и систему изменения фаз газораспределения.

В зависимости от комплектации Haval M6 оснащается шестиступенчатой механической коробкой передач либо семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями в масляной ванне. Механическая коробка пока не демонстрирует каких-либо широко известных конструктивных проблем. При регулярной замене масла и спокойной эксплуатации есть основания ожидать ее ресурс на уровне около 250–300 тысяч километров, однако подтвержденной статистики по столь большим пробегам пока также недостаточно.

Наибольший интерес представляет роботизированная коробка передач с мокрыми сцеплениями. Теоретически такая конструкция лучше переносит высокие нагрузки и движение в городских пробках, чем многие ранние преселективные коробки с сухими сцеплениями.

При регулярном обслуживании и своевременной замене масла есть основания рассчитывать на продолжительный срок службы трансмиссии. По имеющимся данным можно предположить ресурс порядка 200–250 тысяч километров, однако накопленная статистика эксплуатации пока не позволяет считать такую оценку окончательно подтвержденной.

После больших пробегов владельцы могут столкнуться с естественным износом пакетов сцеплений, подшипников, отдельных датчиков и исполнительных механизмов мехатроника. При этом на данный момент не известно о широко признанных массовых конструктивных дефектах данной коробки передач, однако накопленная статистика эксплуатации пока остается ограниченной.

Помимо двигателя и коробки передач после 150–200 тысяч километров внимания могут потребовать турбокомпрессор, элементы системы охлаждения, опоры двигателя, ступичные подшипники, амортизаторы, стойки стабилизатора и другие детали подвески. Однако подобные работы связаны прежде всего с естественным износом любого автомобиля и их нельзя считать специфическими недостатками модели.

Пока Haval M6 остается относительно молодым автомобилем, поэтому делать окончательные выводы о предельном ресурсе его агрегатов еще рано. Однако конструкция двигателя и трансмиссий выглядит достаточно консервативной, а первые результаты эксплуатации позволяют рассчитывать на хорошую долговечность модели при условии своевременного обслуживания.

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