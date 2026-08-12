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Honda Ape – японский мини-байк, который превратил простоту в свое главное преимущество

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
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Honda Ape: почему простой 50-кубовый мотоцикл стал культовой основой для кастомизации

Honda Ape – японский мини-байк, который превратил простоту в свое главное преимущество

Honda Ape появился в Японии в 2001 году как небольшой мотоцикл, построенный вокруг идеи максимальной простоты. Вместо сложного оборудования и обилия пластиковых деталей он предлагал открытую раму, вертикальный одноцилиндровый двигатель и механическую коробку передач. Такая конструкция сделала Ape не только приятным транспортом на каждый день, но и одной из самых интересных баз для индивидуальных переделок.

Главная особенность Ape заключалась в его размерах. Мотоцикл оказался крупнее Monkey, но при этом не воспринимался как уменьшенная копия полноценного дорожного байка. При массе всего 80 кг он сохранял ощущение настоящего мотоцикла и позволял получать удовольствие от управления даже с 50-кубовым двигателем.

В основе модели находился одноцилиндровый четырехтактный двигатель с воздушным охлаждением объемом 49 куб. см. Он развивал 3,7 л.с. при 7500 об/мин и 3,63 Нм крутящего момента при 6500 об/мин. Крутящий момент для готового текста: 3,6 Н·м. Двигатель работал в паре с пятиступенчатой коробкой передач с возвратным механизмом.

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Конструкция получилась максимально открытой. Вертикальный двигатель, узкий топливный бак, простая рама, широкий руль и круглая фара не скрывались за пластиковыми панелями. Благодаря этому владелец сразу видел основу мотоцикла и мог самостоятельно решать, в каком направлении ее менять.

Отдельную роль сыграли 12-дюймовые колеса. Такой размер обеспечивал большой выбор шин и комплектующих, а сама конструкция позволяла экспериментировать с колесами, подвеской и тормозами. Ape можно было превратить в мотоцикл с классическим обликом, трекер или спортивный аппарат для любительских соревнований.

Honda Ape – японский мини-байк, который превратил простоту в свое главное преимущество

Свобода персонализации стала одной из главных особенностей модели. В 2002 году Honda предложила покупателям возможность выбирать цвет топливного бака, рамы и кузовных деталей. За дополнительную плату в 15 000 иен можно было заказать индивидуальную комбинацию цветов.

В дальнейшем Ape продолжал меняться. В 2008 году появилась версия с дисковым передним тормозом, а поздние модификации получили систему впрыска топлива вместо карбюратора. Это позволило модели соответствовать меняющимся экологическим требованиям, сохранив при этом первоначальную простую концепцию.

Интерес к Ape поддерживался и за счет родственной модели XR50 Motard. Ее компоненты, включая элементы подвески, владельцы использовали для доработки Ape. Более серьезные возможности давала 100-кубовая версия, которая также становилась базой для различных гоночных и спортивных проектов.

Ape появился в период, когда японские производители активно экспериментировали с небольшими мотоциклами, совмещающими практичность и выразительный внешний вид. Среди таких моделей были Honda Benly CL50, Yamaha YB-1 и Suzuki Koredas Scrambler 50. У каждой была собственная стилистика, но все они предлагали владельцу простую конструкцию и возможность индивидуальной доработки.

На фоне этих моделей Ape выделялся возможностью относительно свободно менять внешний вид и техническую часть. Его конструкция словно оставляла владельцу пространство для дальнейших экспериментов. Поэтому покупатель мог оставить мотоцикл практически в заводском состоянии или постепенно превратить его в совершенно другую по характеру машину.

Для модели 2001 года заявлялись длина 1710 мм, ширина 770 мм, высота 970 мм и колесная база 1185 мм. Высота сиденья составляла 715 мм, объем топливного бака – 5,5 литра. Максимальный заявленный расход топлива составлял 90 км/л при постоянной скорости 30 км/ч, что соответствует примерно 1,1 л на 100 км.

Тормоза у базовой версии были барабанными спереди и сзади, а обе оси оснащались шинами размерностью 120/80-12.

В Японии Honda Ape на старте продаж стоил 199 000 иен. Сейчас при пересчете на российскую валюту это было бы примерно 100 тысяч рублей (но, разумеется, без поправки на инфляцию).

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