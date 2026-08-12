Новый Kia Sportage показали на реалистичных рендерах по мотивам шпионских фото

Рендер: TopElectricSUV

Новый Kia Sportage шестого поколения уже проходит дорожные испытания в Европе, а первые шпионские фотографии прототипов позволили представить, в каком направлении изменится популярный кроссовер. На их основе появились независимые рендеры, которые показывают возможный внешний вид будущей модели. Kia сохранит знакомые пропорции Sportage, но сделает кузов визуально более массивным, а интерьер получит заметно больше цифровых технологий. Официальный дизайн серийного автомобиля пока не раскрыт.

Kia Sportage появился в 1993 году и за несколько поколений превратился в одну из ключевых моделей марки в сегменте кроссоверов. Нынешнее пятое поколение представили в 2021 году, после чего модель получила современные бензиновые и электрифицированные силовые установки. Sportage остается одной из наиболее важных глобальных моделей Kia.

Авторы рендеров ориентировались на детали, заметные на замаскированных прототипах, и попытались представить серийный Sportage без камуфляжа. Судя по изображениям и имеющимся сведениям, кардинального отхода от нынешней концепции не будет. Кроссовер сохранит характерный силуэт, однако передняя часть станет более выразительной, а кузов получит более развитые боковины и колесные арки.

Рендер: TopElectricSUV

На рендерах капот выглядит более плоским, а его внешние части заметно приподняты. За счет этого передок кажется шире и массивнее. Фары сохранят вертикальную компоновку, характерную для последних моделей Kia, но дневные ходовые огни станут тоньше и могут быть объединены световой полосой.

Отдельное внимание уделено решетке радиатора и нижней части бампера. Их оформление должно сделать Sportage более агрессивным, но общие пропорции останутся близкими к нынешней модели. Важно учитывать, что показанный внешний вид является предположением авторов рендеров, а не официальным дизайном Kia.

Рендер: TopElectricSUV

Изменения ждут и в задней части, но ее, к сожалению, на рендерах пока не показали. Впрочем, вероятно, задние фонари могут получить разделенную конструкцию, а указатели поворота и основные световые элементы разместят в нижней части двери багажника.

Салон будущего Sportage должен измениться заметнее, чем кузов. Kia готовит переход на новую программную платформу Pleos Connect, которая уже используется в других современных моделях Hyundai Motor Group. Ожидается цифровая приборная панель диагональю 9,9 дюйма и центральные экраны размером 12,9 или 14,6 дюйма.

Мультимедийная система может получить голосового помощника Gleo на основе искусственного интеллекта и собственный магазин приложений. Также ожидаются два беспроводных зарядных устройства для смартфонов и USB Type-C мощностью до 100 Вт.

Силовая гамма нового Sportage, по слухам, будет включать бензиновые, гибридные и подключаемые гибридные версии. Одной из главных технических новинок должна стать модернизированная система TMED-II с 1,6-литровым турбированным бензиновым двигателем и двумя электромоторами.

Один электромотор располагается непосредственно у двигателя и отвечает за запуск, рекуперацию и дополнительную тягу. Второй участвует в движении автомобиля и рекуперативном торможении. Эта система способна повысить топливную экономичность модели на 4–5% по сравнению с гибридной установкой нынешнего Sportage.

Для гибридной версии также ожидаются функции Stay Mode и V2L. Первая позволяет использовать климатическую систему и мультимедиа от тяговой батареи во время стоянки, а вторая дает возможность питать внешние устройства от аккумулятора автомобиля.

Еще одним направлением развития может стать электрический полный привод с системой e-VMC 2.0. Она объединяет несколько функций управления электромоторами, направленных на снижение кренов кузова, повышение плавности движения и сохранение устойчивости при экстренных маневрах.

Подключаемый гибрид также должен получить технические улучшения, однако конкретные характеристики пока не раскрыты. У нынешней версии запас хода на электротяге составляет 34 мили по методике EPA.

Премьера Kia Sportage шестого поколения может состояться во второй половине 2027 года.