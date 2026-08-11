Новый компактный пикап Toyota может получить основу от RAV4

Рендер: Theottle

Toyota может заняться разработкой компактного пикапа для американского рынка, где подобные автомобили в последние годы набирают популярность. Поводом для таких слухов стал недавно обнаруженный патент японского автопроизводителя, описывающий усиленную конструкцию задней части кузова для машины с несущим кузовом.

Сам патент не подтверждает появление серийного автомобиля, однако его содержание указывает на возможную разработку пикапа, построенного на базе уже существующей легковой архитектуры. Одним из вариантов основы для такой модели может стать платформа кроссовера Toyota.

Toyota имеет большой опыт производства пикапов, однако Tacoma и Tundra относятся к более крупным моделям и используют рамную конструкцию. Компактные грузовики марки в разные годы занимали отдельные ниши на различных рынках, но современной модели, сопоставимой по концепции с Ford Maverick, в американской линейке Toyota пока нет. Такой автомобиль мог бы дополнить семейство пикапов бренда снизу.

Содержание нового патента Toyota указывает на одну из главных особенностей будущей разработки. Компания описывает усиление крепления задней подвески для пикапа с несущим кузовом. Такая конструкция отличается от Tacoma и Tundra, где кузов установлен на отдельной раме.

Переход к несущему кузову позволил бы создать более легкий и компактный автомобиль с хорошей топливной экономичностью и более привычным для кроссоверов поведением на дороге. Но у такой схемы есть слабое место – открытый грузовой отсек уменьшает жесткость задней части кузова. При серьезных нагрузках на подвеску, перевозке тяжелого груза или буксировке прицепа нагрузка на крепления задних амортизаторов становится выше.

Фото: патент Toyota

Для решения этой задачи Toyota предусмотрела дополнительную сварную конструкцию, которую в патенте называют «сеткой». Она состоит из нескольких штампованных элементов, повышающих жесткость металла и распределяющих нагрузку по большей площади кузова. Дополнительные усилители располагаются в районе задних колесных арок, а отдельные крепежные элементы устанавливаются непосредственно в усиленной зоне.

Такое решение должно уменьшить вероятность деформации кузова в районе колесных арок и креплений амортизаторов. Более жесткая задняя часть также способна положительно повлиять на работу подвески при движении по разбитым дорогам и бездорожью.

Особый интерес вызывает другая часть патента. В документе рассматривается возможность использования одной базовой архитектуры для пикапа и кроссовера. В случае грузовой версии задняя часть кузова получает дополнительное усиление, тогда как кроссовер может использовать более простую конструкцию.

Это позволяет предположить, что компактный пикап Toyota может быть технически близок к одному из существующих кроссоверов марки. В качестве возможной основы рассматривается архитектура, схожая с той, что используется в RAV4. Такой подход позволил бы использовать уже разработанные силовые установки, гибридные технологии, системы полного привода и электронные системы безопасности.

Конкретные характеристики будущего пикапа пока неизвестны. В патенте не раскрываются название модели, сроки запуска, двигатели или грузоподъемность. Также Toyota не подтверждала, что описанная конструкция предназначена для автомобиля, который будет запущен в серийное производство.

Если компактный пикап все же появится, наиболее интересным для него может стать сочетание городской практичности и настоящих внедорожных возможностей. Усиленная конструкция кузова в таком случае позволит создать более выносливый автомобиль, чем обычный кроссовер с грузовой платформой.