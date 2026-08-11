NTB GeoRoam: японский автодом на полном приводе с интерьером из натурального дерева

Фото: NTB

Компания Nippon Tokushu Body (NTB) показала вживую новый кемпер GeoRoam, созданный на базе флагманского шасси Isuzu Beecam Wide Cab. Разработчики сделали ставку на сочетание внедорожных возможностей, просторного кузова и дорогой отделки салона, а базой для проекта стало полноприводное шасси, которое Isuzu позиционирует как одну из наиболее совершенных платформ в своей линейке. Стоимость кемпера в Японии начинается от 21,78 млн иен.

Nippon Tokushu Body специализируется на производстве кемперов и специальных автомобилей, в том числе моделей с кабиной над двигателем. В линейке компании используются шасси Isuzu Travio и Beecam, причем последний применяется для более крупных и дорогих проектов.

История кемпера GeoRoam началась с предложения Isuzu создать кемпер на базе лучшего доступного шасси. После этого специалисты двух компаний совместно разработали автомобиль с нуля, выбрав для него концепцию сочетания путешествий по бездорожью и премиального уровня комфорта.

Фото: NTB

В качестве основы использовано шасси Beecam Wide Cab. В отличие от версии с высокой кабиной, ширина которой составляет 1770 мм, широкая кабина имеет показатель 1995 мм. Разница в 225 мм позволила увеличить пространство как в кабине, так и в жилом модуле. Колесная база достигает 3415 мм, что на 925 мм больше, чем у стандартной версии с высокой кабиной.

Сам автодом GeoRoam имеет длину 6720 мм, ширину 2200 мм и высоту 2950 мм. По размерам автомобиль сопоставим с крупными европейскими автодомами. Конструкция кузова разработана с учетом опыта NTB в создании внедорожных кемперов серии Expedition.

Кабина и жилой модуль разделены между собой. Такое решение призвано уменьшить влияние скручивания кузова на конструкцию и сохранить более надежный контакт колес с дорогой при движении по неровному покрытию. В передней нижней части установлен трубчатый защитный бампер, а на крыше появились багажник и светодиодные фары.

Для доступа на крышу между кабиной и жилым модулем установлена лестница. В боковых и задней частях крыши применены алюминиевые панели, а с левой задней стороны установлен боковой тент YAKIMA.

Фото: NTB

Внутреннее оформление заметно отличается от внешнего облика. Если снаружи GeoRoam демонстрирует внедорожную направленность, то салон выполнен в более спокойной и дорогой стилистике. NTB использовала большое количество натурального дерева, а для отделки мебели применяются элементы из массива с полуглянцевой поверхностью.

Столы, рабочие поверхности и пол в обеденной зоне изготовлены из специально спрессованной кедровой древесины. Стены получили отделку ручной работы, а освещение выдержано в теплой цветовой гамме. В потолочные деревянные панели интегрированы светодиодные светильники, дополненные точечными источниками света.

В задней части кемпера расположен шкаф из натурального дерева, над которым установлен бытовой кондиционер. Слева находится кухонная зона с мойкой, двухконфорочной плитой и встроенной микроволновой печью.

Стационарная кровать имеет размеры 1800х910 мм. Она отделена от остальной части салона шторами и перегородкой, а матрас отделан натуральной кожей. При необходимости пространство обеденной зоны можно трансформировать в дополнительное спальное место размером 2030х1780 мм. В таком варианте кемпер способен разместить до четырех человек.

Фото: NTB

Входная зона выполняет сразу несколько функций. Ее можно использовать в качестве кладовой или туалета, а в комплектациях с электрическим бойлером – как душевую. В левой части установлен 70-литровый холодильник с двумя дверцами, получить доступ к которому можно как из салона, так и снаружи.

Оснащение GeoRoam соответствует статусу дорогого кемпера. В базовую комплектацию входит литий-ионная аккумуляторная система емкостью 5 кВт/ч, бытовой кондиционер, солнечные панели и отопитель FF. Для старшей версии предусмотрены электрический бойлер и солнечная система мощностью 780 Вт.

NTB предлагает GeoRoam в двух вариантах. Базовая версия стоит 21,78 млн иен (примерно 11,2 млн рублей по текущему курсу), а стоимость наиболее оснащенного исполнения составляет 23,65 млн иен (порядка 12,2 млн рублей при пересчете на российскую валюту по сегодняшним котировкам).

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Ранее мы рассказывали о более компактном и доступном японском автодоме, который также построен на шасси Isuzu Beecam. Машина получила название Arclight и оценен на родине в 13,9 млн иен (около 6,2 млн рулей по текущему курсу).