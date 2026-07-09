Новый автодом Arclight на базе Isuzu Beecam получил аэродинамичный дизайн и запас хода для автономных путешествий

Фото: NTB

Японская компания Nippon Tokushu Body (NTB) представила новый автодом Arclight, построенный на специализированном шасси Isuzu Beecam. Новинка заняла место между уже существующими моделями Sakura и Akatsuki, предложив сочетание современного дизайна, просторного салона и широкого набора оборудования для длительных путешествий.

Компания NTB считается одним из ведущих японских производителей автодомов. Одним из ключевых направлений ее деятельности являются кемперы на специализированном шасси Isuzu Beecam, которое изначально разрабатывалось специально для подобных надстроек и отличается высокой грузоподъемностью, безопасностью и хорошими ходовыми качествами.

Основой Arclight стало шасси Isuzu Beecam High Cab грузоподъемностью 2 тонны. Автомобиль оснащен 3-литровым турбодизелем мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 430 Нм, который работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач i-SIM. Покупателям будут доступны версии как с задним, так и с полным приводом.

Габариты кемпера составляют 5230 мм в длину, 2130 мм в ширину и 3090 мм в высоту. При этом автомобиль рассчитан на перевозку девяти человек, а внутри предусмотрены шесть полноценных спальных мест.

Фото: NTB

Одной из главных особенностей новинки стал необычный аэродинамический кузов. В отличие от большинства классических автодомов с надстройкой над кабиной, Arclight получил плавные линии крыши и интегрированные аэродинамические элементы. Кроме того, в задней части кузова предусмотрены специальные дефлекторы, которые уменьшают турбулентность воздушных потоков и помогают снизить загрязнение кузова во время движения.

Еще одной отличительной особенностью стал задний вход. Такое решение позволило увеличить полезное пространство салона и сделать жилую зону более приватной.

Коллаж: Daily-Motor/NTB

Внутри предусмотрена полноценная обеденная зона, рассчитанная на шесть-семь человек, двухъярусная кровать размером 2200×1600 мм, трансформируемая вторая кровать размером 1900×1770 мм, кухня с мойкой, встроенной микроволновой печью и двухдверным холодильником объемом 72 литра, а также отдельная многофункциональная комната, которую можно использовать как туалет или оборудовать душевой кабиной.

Коллаж: Daily-Motor/NTB

Уже в базовой комплектации Arclight оснащается бытовым кондиционером, отопителем, холодильником, микроволновой печью, вентилятором Maxx Fan, литий-ионной батареей емкостью 5 кВт/ч, солнечными панелями мощностью 585 Вт и инвертором на 2000 Вт. За доплату доступна система быстрой зарядки Enecruise Block 2, которая расширяет возможности автономной эксплуатации.

Стоимость нового автодома в Японии начинается от 17 миллионов 361 тысячи иен, что при пересчете на российскую валюту эквивалентно 8 миллионам 150 тысячам рублей.

Кстати, недавно мы рассказывали о другой интересной модели японского автодома, построенного на грузовичке Isuzu Travio. Похожий по формату кемпер оценили в Японии в 13 миллионов 91 тысячу 600 иен (без малого 6,2 миллиона рублей).