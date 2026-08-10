Nissan готовит новый GT-R R36: гибридная установка может развить до 1000 л.с.

Рендер: Motor-Fan

После завершения почти 18-летней истории Nissan GT-R R35 главным вопросом остается судьба его преемника. Ранее наиболее вероятным направлением для R36 считалась полностью электрическая силовая установка, однако теперь все больше внимания уделяется высокопроизводительному гибриду. Такой вариант позволит сохранить высокую мощность GT-R и одновременно избежать некоторых ограничений, связанных с массой и охлаждением аккумуляторных систем при длительной езде на гоночной трассе.

Современный Nissan GT-R с индексом R35 дебютировал в 2007 году, став преемником Skyline GT-R R34 и самостоятельной моделью в спортивной линейке Nissan. Автомобиль получил 3,8-литровый V6 с двойным турбонаддувом и фирменную систему полного привода, а версия NISMO стала наиболее мощной и ориентированной на трек модификацией. За годы производства R35 неоднократно модернизировался, сохраняя базовую архитектуру и репутацию одного из самых быстрых японских спорткаров.

Разработка следующего GT-R остается одним из наиболее значимых проектов Nissan. После завершения производства R35 внимание компании и поклонников марки сосредоточено на модели R36, которая должна определить дальнейшее развитие флагманского спорткара.

Генеральный директор Nissan Иван Эспиноса ранее подчеркивал важность спортивных моделей для будущей стратегии компании. На этом фоне GT-R рассматривается как один из ключевых автомобилей, способных продемонстрировать технические возможности Nissan.

Главная интрига связана с силовой установкой. Полностью электрический вариант долгое время считался наиболее вероятным сценарием для R36, однако для автомобиля такого типа у него есть серьезные ограничения. GT-R должен сохранять высокую производительность не только в одном быстром заезде, но и при продолжительной нагрузке на гоночной трассе.

Для таких условий важны не только мощность и разгон. Автомобилю требуется контролировать массу, эффективно отводить тепло и сохранять стабильную отдачу силовой установки на протяжении продолжительной серии кругов. Большая тяговая батарея способна заметно увеличить массу спорткара, а интенсивная нагрузка на электропривод и аккумулятор предъявляет высокие требования к системе охлаждения.

По этой причине разработчики могут остановиться на гибридной схеме. Согласно инсайдерским данным, Nissan продолжает рассматривать такой вариант наряду с полностью электрической силовой установкой.

Одним из возможных решений называют дальнейшее развитие 3,8-литрового V6 с двойным турбонаддувом VR38DETT, знакомого по нынешнему GT-R R35. Другой сценарий предполагает использование этого двигателя в составе более современной высокопроизводительной гибридной системы с новым V6.

Ожидаемая мощность стандартной версии может находиться в диапазоне 800–900 л.с. Для будущего GT-R NISMO рассматривается показатель около 1000 л.с. Речь пока идет о предварительных оценках, которые Nissan официально не подтверждал.

Одновременно R36 может получить более совершенную систему полного привода с электронным управлением, новую систему распределения крутящего момента и недавно разработанную трансмиссию. Их сочетание должно обеспечить заметный прирост динамических характеристик по сравнению с R35.

Фото: Motor-Fan

Внешность будущего спорткара пока также остается предметом спекуляций в прессе. Неофициальные изображения, подготовленные на основе концепта Hyperforce (на фотографии выше), показывают возможное направление дизайна.

На рендере (заглавное изображение) передняя часть получила узкие светодиодные фары и крупный воздухозаборник. В капоте предусмотрен дополнительный воздуховод, подчеркивающий спортивную направленность машины и необходимость эффективного охлаждения силовой установки.

Сбоку сохраняются узнаваемые широкие крылья GT-R и характерная форма салона. Черная крыша и крупные колеса визуально делают кузов ниже, а сзади расположено большое неподвижное антикрыло.

Вопрос цены также остается открытым. По имеющимся оценкам, стандартный R36 может стоить от 22 до 25 млн иен (порядка 11,5 млн – 13 млн рублей соответственно), тогда как стоимость версии NISMO способна приблизиться к 40 млн иен (при пересчете на российскую валюту около 21 млн рублей).

Самые оптимистичные прогнозы допускают премьеру нового GT-R уже в 2028 году. Более осторожный сценарий предполагает выход автомобиля в 2029–2030 годах.