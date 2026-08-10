Популярная «рабочая лошадка» Японии: Toyota Probox впервые показали на рендерах

Рендер: Apollo News Service

Toyota Probox, который почти четверть века остается одним из основных компактных коммерческих автомобилей японского рынка, может дождаться полноценной смены поколения.

По имеющимся сведениям, следующая версия модели способна перейти на более современную платформу TNGA-B, используемую, в частности, Toyota Yaris, а также получить обновленную силовую установку и современные системы безопасности. При этом перед разработчиками будет стоять непростая задача – модернизировать автомобиль, не потеряв его главное преимущество в виде простого и функционального кузова, рассчитанного на перевозку грузов.

Что изменится в новом Probox

Полноценная модернизация может стать для Probox наиболее серьезным изменением за всю историю модели. Если проект действительно будет реализован в заявленные сроки, автомобиль сохранит практическую концепцию, но получит техническую базу, рассчитанную уже на современные требования.

Главным нововведением может стать платформа TNGA-B. Она применяется в Toyota Yaris и других компактных моделях марки. Официального подтверждения использования этой архитектуры именно в новом Probox пока нет, поэтому данный момент следует рассматривать как предположение.

Переход на более современную платформу способен изменить не только конструкцию автомобиля, но и его компоновку. При этом от Probox вряд ли стоит ожидать отказа от традиционного квадратного кузова: именно такая форма позволяет максимально эффективно использовать внутреннее пространство и грузовой отсек.

На опубликованных рендерах новый Probox представлен с более современным внешним видом, однако эти изображения созданы неофициальными авторами. Поэтому по ним пока нельзя судить о том, каким окажется серийный автомобиль.

Рендер: Apollo News Service

Новая силовая установка

Отдельное внимание в проекте может быть уделено двигателям. Сейчас Probox предлагается с 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым мотором и 1,5-литровой гибридной силовой установкой.

Для следующего поколения ожидается дальнейшее развитие гибридной системы. Ее обновление должно быть направлено прежде всего на повышение топливной экономичности и улучшение ходовых характеристик. Для коммерческой модели это особенно важно, поскольку низкие эксплуатационные расходы являются одним из ключевых факторов при выборе автомобиля для бизнеса.

При этом пока неизвестно, какие именно двигатели и трансмиссии получит новый Probox. Toyota также не раскрывала подробностей о технических характеристиках будущей модели.

Практичность останется главным преимуществом

Несмотря на возможное техническое обновление, менять саму философию Probox производителю, вероятно, нет необходимости. Нынешняя модель продолжает пользоваться спросом именно благодаря простой и рациональной конструкции.

Квадратный кузов позволяет эффективно загружать автомобиль, а низкий и плоский пол облегчает размещение груза. Компактные размеры, в свою очередь, делают Probox удобным для передвижения по тесным улицам, что особенно важно для коммерческого транспорта в японских городах.

Цена может вырасти

Одним из главных вопросов для будущего Probox станет стоимость. Сейчас бензиновая версия модели в Японии предлагается от 1 918 400 иен (примерно 990 тысяч российских рублей), а гибридная – от 2 038 300 иен (около 1 млн 52 тысяч рублей по текущему курсу).

Полноценная смена поколения с новой платформой, современными системами безопасности и модернизированной гибридной установкой может привести к увеличению цены. Для коммерческого автомобиля это особенно чувствительный вопрос, поскольку Probox традиционно ценится именно за сочетание практичности и относительно доступной стоимости.

Предположительно, новая Toyota Probox может появиться во второй половине 2027 года или в 2028 году.