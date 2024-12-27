ГАИ готовит новые штрафы для водителей: что поменяется с 1 января 2025 года

С начала следующего года ГАИ начнет штрафовать российских водителей по-новому. Все из-за того, что в стране вступят в силу поправки в КоАП, согласно которым наказания за нарушения правил дорожного движения станут более суровыми.

Один из самых больших скачков ждет штраф за езду в состоянии алкогольного опьянения. Раньше это нарушение каралось штрафом в 30 тысяч рублей, но с 1 января эта сумма увеличится на 15 тысяч рублей.

За езду по полосам, которые предназначены для движения маршрутных транспортных средств, ГАИ будет штрафовать российских автомобилистов на 2250 рублей, тогда как раньше делала это на сумму в 1500 рублей.

Что касается выезда на встречную полосу движения, то за этот проступок с начала будущего года придется раскошелиться на сумму в 7 тысяч 500 рублей вместо 5 тысяч рублей, а за проезд на красный свет светофора нужно будет заплатить 1 тысячу 500 рублей в случае, если нарушение совершено в первый раз, и 7 тысяч 500 рублей (в случае его повторения).

Причем изменения ждут не только размеры штрафов, но и скидочную модель. Сейчас водители могут оплатить половину суммы наказания в течение 20 дней, но с 1 января 2025 года на это можно будет потратить 30 дней. Правда размер скидки снизится кардинальным образом – с 50% до 25%.