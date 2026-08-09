Nissan X-Trail получит обновление перед выходом нового поколения

Фото: Nissan

Nissan готовит промежуточное обновление для актуального X-Trail, который должен сохранить позиции на рынке до выхода модели следующего поколения. Японский кроссовер в сентябре получит пересмотр комплектаций без серьезных изменений внешности и интерьера, однако часть оснащения будет перераспределена между версиями.

Главной задачей модернизации станет повышение привлекательности модели перед появлением новой генерации, которая ожидается ближе к концу года или в начале следующего.

Nissan X-Trail впервые появился в 2000 году и стал одной из ключевых моделей марки в сегменте среднеразмерных кроссоверов. Автомобиль получил популярность благодаря сочетанию практичного кузова, полного привода и возможностей для эксплуатации за пределами асфальта. Нынешнее четвертое поколение модели дебютировало в 2021 году и стало одним из первых глобальных Nissan с гибридной системой e-POWER нового поколения.

Актуальный Nissan X-Trail готовится к небольшому обновлению, которое должно стать последним этапом развития модели перед переходом к следующей генерации. По данным японских источников, изменения будут сосредоточены не на дизайне, а на корректировке оснащения и комплектаций.

Топовые версии кроссовера получат расширенный список стандартного оборудования. В частности, панорамная крыша и 19-дюймовые легкосплавные колеса, которые ранее предлагались в качестве дополнительных опций, войдут в базовое оснащение наиболее дорогих комплектаций.

Фото: Nissan

При этом Nissan проведет обратную корректировку некоторых функций. Из списка оборудования могут исчезнуть проекционный дисплей HUD, система помощи при парковке ProPILOT и функция беспроводной зарядки смартфонов. Такой шаг позволит упростить производство и оптимизировать комплектации перед запуском нового поколения.

Ожидается, что после изменений стоимость флагманской версии X-Trail увеличится примерно на 150 тысяч иен. При этом производитель, вероятно, стремится сохранить конкурентоспособность модели на фоне усиления соперников в сегменте среднеразмерных кроссоверов.

Одним из главных преимуществ будущего поколения X-Trail станет модернизированная гибридная установка e-POWER. По имеющимся сведениям, система получит более эффективный 1,5-литровый двигатель и более мощный электромотор. Благодаря этому расход топлива должен снизиться примерно на 15% по сравнению с нынешней версией.

Для переднеприводных модификаций X-Trail e-POWER ожидается показатель около 4,8 л на 100 км, а для полноприводных версий – около 5,1 л на 100 км. Впрочем, эти сведения пока не подтверждены официально компанией Nissan.

Новое поколение X-Trail, по слухам, сохранит платформу CMF-CD, но получит более массивный и технологичный дизайн. Передняя часть автомобиля может отличиться более крупной решеткой радиатора, объединенной с современными световыми элементами. Общий стиль станет более квадратным, что должно подчеркнуть практичность и увеличить ощущение пространства в салоне.

Интерьер также ожидают серьезные изменения. Кроссовер может получить объединенный цифровой дисплей, новый руль и селектор трансмиссии кнопочного типа, освобождающий место на центральной консоли. Кроме того, в мультимедийную систему должны интегрировать сервисы Google, включая карты, голосового помощника и магазин приложений.

Nissan пока официально не раскрыл точные сроки премьеры нового X-Trail. Если сообщения японской прессы подтвердятся, актуальная версия автомобиля станет переходной моделью перед полноценной сменой поколения, намеченной на ближайший год.