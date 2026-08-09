Новый Honda HR-V получит брутальный дизайн и гибрид e:HEV с расходом около 3,7 литра на 100 км

Рендер: AutoYa

Honda готовит масштабное обновление своего компактного кроссовера HR-V, который в следующем поколении должен получить полностью новый дизайн, модернизированный интерьер и новую техническую основу.

Судя по опубликованным неофициальным изображениям, модель станет заметно агрессивнее внешне, сохранив при этом привычный силуэт купеобразного городского SUV. Главным техническим изменением может стать появление усовершенствованной гибридной системы e:HEV с фирменной технологией S+ Shift, которая должна совместить экономичность и более эмоциональный характер управления.

Honda HR-V впервые появилась в 1998 году и стала одной из первых моделей бренда в сегменте компактных кроссоверов. Второе поколение автомобиля дебютировало в 2013 году и получило более широкое распространение на мировых рынках. Нынешняя модель третьего поколения была представлена в 2021 году и стала частью глобальной стратегии Honda по развитию городских кроссоверов с акцентом на гибридные силовые установки.

Рендер: AutoYa

Новое поколение Honda HR-V пока официально не представлено, однако зарубежные источники уже сообщают о возможных изменениях, которые ожидают компактный кроссовер. Если эти сведения подтвердятся, модель перейдет на новую платформу и получит более выразительный внешний облик.

Авторы неофициальных рендеров представили HR-V следующего поколения с более массивной передней частью. На изображениях можно увидеть крупную радиаторную решетку с многослойным рисунком, хромированную отделку и более узкую светодиодную оптику. Передний бампер получил спортивные элементы и металлические декоративные вставки, которые должны подчеркнуть более внедорожный характер автомобиля.

При этом, несмотря на изменение дизайна, HR-V сохранит знакомую для модели форму кузова с динамичным силуэтом. По имеющимся сведениям, автомобиль станет немного крупнее нынешней версии. Ожидаемые размеры могут составить 4350 мм в длину, 1770 мм в ширину и 1580 мм в высоту при колесной базе 2640 мм. Увеличение габаритов должно положительно сказаться на запасе пространства для пассажиров.

Главным техническим новшеством может стать новая гибридная система e:HEV. Предполагается, что в ее состав войдет 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора. По предварительным данным, отдача двигателя составит 106 лошадиных сил, а электрическая часть сможет развивать до 131 лошадиной силы.

Одной из особенностей новой силовой установки станет технология Honda S+ Shift. Эта система должна имитировать работу классической трансмиссии и добавить больше ощущений от управления, аналогично решениям, применяемым в спортивных моделях марки. Ожидаемый расход топлива нового HR-V может составить около 3,7 литра на 100 км.

Рендер: AutoYa

Изменения ожидаются и в салоне. По информации японских источников, кроссовер получит более современную архитектуру передней панели с цифровой приборной панелью диагональю 10,25 дюйма и центральным экраном на 12,3 дюйма. Также заявляется интеграция системы Honda Connect и сервисов Google.

Кроме того, Honda планирует расширить набор электронных помощников. Новое поколение HR-V должно получить обновленную систему безопасности Honda Sensing с улучшенными функциями помощи водителю.

Официальные сроки премьеры нового Honda HR-V пока не объявлены. Ранее ходили слухи, что выход следующего поколения может состояться в 2028 году, однако компания эту информацию пока не подтвердила.