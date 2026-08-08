Джереми Кларксон оценил Toyota Land Cruiser 250: что ему понравилось, а что разочаровало

Джереми Кларксон протестировал базовую версию Toyota Land Cruiser 250 и поделился неоднозначным мнением о знаменитом японском внедорожнике. Бывший ведущий Top Gear и The Grand Tour оценил его практичность, проходимость и традиционную надежность Toyota, но раскритиковал двигатель, управляемость и некоторые решения в оснащении.

При этом именно простая рабочая версия Land Cruiser 250 оказалась для журналиста интереснее многих более дорогих автомобилей, поскольку сохранила первоначальную идею модели – быть надежным инструментом для тяжелых условий эксплуатации.

Toyota Land Cruiser появился в 1951 году и за десятилетия превратился в один из самых известных внедорожников мира. Модель получила репутацию автомобиля для эксплуатации в сложных условиях благодаря прочной конструкции, высокой проходимости и долговечности основных агрегатов. Современное поколение Land Cruiser 250 пришло на смену 150-й серии и сохранило традиционную концепцию рамного внедорожника, объединив ее с современными технологиями безопасности и комфорта.

В своем обзоре для газеты The Times Джереми Кларксон начал с необычного сравнения автомобиля с картофельным пюре. По мнению журналиста, современная автомобильная индустрия часто усложняет простые вещи, добавляя большое количество ненужных функций ради повышения стоимости.

Британец уделил самой доступной версии Toyota Land Cruiser – Commercial. В отличие от дорогих комплектаций, этот вариант ориентирован прежде всего на практическое использование и предназначен для тех, кому нужен рабочий внедорожник.

Несмотря на минималистичное оснащение, автомобиль сохранил ключевые возможности настоящего Land Cruiser. В списке оборудования остались блокируемые дифференциалы, пониженный ряд передач, система помощи при спуске с горы и внедорожные шины с развитым протектором.

Кларксон отметил, что именно такие характеристики делают Land Cruiser 250 подходящим автомобилем для самых сложных маршрутов.

«Если бы мне пришлось выбирать машину для одиночного путешествия по джунглям или пустыне, это была бы именно эта», – отметил журналист.

Двигатель и комфорт вызвали вопросы

При этом силовая установка не произвела на Кларксона такого же впечатления. Он раскритиковал мощность двигателя, отметив, что 202 л.с. выглядят скромно для современного крупного внедорожника.

Максимальная скорость автомобиля составляет 165 км/ч, что также стало поводом для критики. По мнению журналиста, некоторые внедорожники премиального класса прошлого обладали более высокой динамикой.

Не понравилась Кларксону и настройка подвески. Он сравнил ее работу с телегой и отметил, что автомобиль может быть шумным и менее комфортным на обычных дорогах.

Однако журналист подчеркнул, что такие особенности являются частью характера модели. Land Cruiser 250 Commercial создавался не как роскошный автомобиль для городских поездок, а как рабочий инструмент для тяжелых условий.

По его мнению, вибрации и жесткость вполне объяснимы, поскольку машина ориентирована прежде всего на практичность.

Land Cruiser 250 мог быть еще лучше

Отдельное внимание журналист уделил оснащению автомобиля. Он отметил, что Toyota могла бы добавить некоторые элементы комфорта, не изменяя основную концепцию модели.

По мнению Кларксона, производитель мог бы сохранить простой характер внедорожника, но предложить больше удобства – например, более качественные материалы отделки, электропривод двери багажника и некоторые дополнительные функции.

При этом журналист считает, что отказ от части сложных систем и более разумный подход к комплектации могли бы сделать Land Cruiser заметно доступнее.

Как раз в таком сочетании – простой конструкции, высокой надежности и умеренной цены – Кларксон увидил главный потенциал модели.

В итоге новый Toyota Land Cruiser Commercial получил от британского журналиста не однозначную критику, а скорее необычную оценку. Кларксон не назвал его идеальным автомобилем, но признал, что в условиях, где важны надежность и способность ехать практически куда угодно, у японского внедорожника остается очень сильная позиция.