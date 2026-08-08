Toyota Land Cruiser 200 с пробегом ровно 999 999 км выставили на продажу в Австралии

Что произойдет с Toyota Land Cruiser, когда его одометр достигнет отметки 999 999 км? Ответ на этот вопрос теперь может дать новый владелец внедорожника 200-й серии из Австралии, который шестнадцать лет использовался в качестве рабочего автомобиля и практически достиг миллионного пробега.

Машина сохранила оригинальный 4,5-литровый дизельный V8, автоматическую коробку передач и постоянный полный привод, а ее история насчитывает около 100 посещений официального сервиса. Теперь необычный Land Cruiser выставлен на аукцион, причем продавец сознательно оставил будущему владельцу последний километр.

Toyota Land Cruiser 200 дебютировал в 2007 году, сменив на конвейере легендарную 100-ю серию и заняв место флагманского полноразмерного внедорожника марки. Модель получила более современную конструкцию, широкий набор электронных систем и различные бензиновые и дизельные двигатели в зависимости от рынка, при этом сохранила традиционную ориентацию Land Cruiser на эксплуатацию в тяжелых условиях.

200-я серия выпускалась более десяти лет и завершила карьеру после появления нового Land Cruiser 300, однако именно ее сочетание комфорта, проходимости и выносливости сделало модель одной из наиболее известных генераций Land Cruiser.

Почти миллион километров на одном автомобиле

История этого Land Cruiser началась в 2010 году, когда автомобиль был приобретен новым в австралийском штате Виктория. Несмотря на то что машина относится к 2009 модельному году, регистрацию она получила после покупки в апреле 2010-го.

Владелец Гэри Дрисколл использовал внедорожник не как семейный автомобиль, а в качестве постоянного рабочего транспорта. Его работа была связана с продажей зерна и скота, поэтому Land Cruiser регулярно ездил по дорогам и пересеченной местности региона.

За шестнадцать лет эксплуатации автомобиль преодолел 999 999 км. Это означает, что до символической отметки в один миллион километров ему не хватило всего одного километра.

Интересно, что такой пробег был достигнут на оригинальном двигателе. Под капотом находится 4,5-литровый дизельный V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 265 л.с. и 650 Нм. С ним сочетаются шестиступенчатая автоматическая коробка передач и постоянный полный привод.

Сервисная история выглядит внушительно. За время эксплуатации у официального дилера было сделано около 100 отметок о прохождении обслуживания. При таком количестве визитов средний интервал получается близким к 10 тысячам километров, что хорошо объясняет, каким образом автомобиль смог выдержать столь интенсивную эксплуатацию.

Почему одометр остановился на 999 999 км

Самая необычная часть истории связана непосредственно с показаниями приборной панели. Цифровой одометр Land Cruiser 200 рассчитан на отображение шести цифр, поэтому максимальным значением становится 999 999 км.

Владелец решил не ждать, пока автомобиль самостоятельно достигнет следующей отметки. В ноябре 2025 года Land Cruiser вывели из эксплуатации, когда одометр остановился на 999 999 км, после чего машину передали дилеру Horsham Toyota.

Последние километры также стали частью тщательно продуманной истории. Автомобиль приблизился к отметке 999 968 км рядом с дилерским центром, после чего совершил короткую поездку, позволившую довести показания до 999 999 км. Затем его припарковали примерно в 300 метрах от дилера.

Причина такого решения достаточно проста – владелец хотел оставить последний, миллионный километр следующему хозяину.

При этом остается неизвестным, что именно произойдет с одометром после достижения отметки в 1 000 000 км. Toyota не смогла подтвердить, сбросится ли цифровой счетчик до нулевых показаний или каким-либо другим образом обработает превышение максимального значения.

Сколько стоит Land Cruiser с пробегом почти миллион километров

Теперь необычный внедорожник выставлен на продажу через австралийскую аукционную площадку. Оценочная стоимость Land Cruiser 200 Series Sahara составляет от 20 до 30 тысяч австралийских долларов (примерно 1 миллион 155 тысяч – 1 миллион 730 тысяч рублей по текущему курсу).