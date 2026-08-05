ДомойАвтоновости сегодняLada Niva нового поколения может стать российским аналогом Renault Duster

Lada Niva нового поколения может стать российским аналогом Renault Duster

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
около 1 мин. чтения

Все, что известно о серийной версии концепта Lada T-134

Lada Niva нового поколения может стать российским аналогом Renault Duster
Рендер: Daily-Motor

Проект нового поколения Lada Niva, разработка которого была приостановлена несколько лет назад, может вернуться к активной стадии. Поводом для этого стали опубликованные патентные изображения, показавшие практически готовый дизайн будущего внедорожника, который, по данным источников, должен дебютировать в 2028 году.

Lada Niva впервые появилась в 1977 году и стала одним из самых известных российских внедорожников. Модель получила мировую известность благодаря сочетанию постоянного полного привода, компактных размеров и высокой проходимости, а за почти полвека производства неоднократно модернизировалась, сохранив узнаваемую концепцию.

Опубликованные патентные изображения подтверждают, что работа над новым поколением Lada Niva продолжается. Документы были зарегистрированы в Федеральном институте промышленной собственности еще в декабре 2025 года, однако в открытом доступе появились относительно недавно (в конце весны).

CЕЙЧАС ЧИТАЮТ:
Lada Niva нового поколения может стать российским аналогом Renault Duster
Изображение: FIPS

Судя по изображениям, серийная модель сохранит основные дизайнерские решения, показанные на первых эскизах проекта еще в 2021 году. При этом, по своим пропорциям и размерам, а также некоторым элементам дизайна новый внедорожник должен оказаться близок к Renault Duster последнего поколения.

Такое сходство объясняется историей проекта. Разработка новой Niva, известной под внутренним обозначением T-134, стартовала еще в период сотрудничества Lada с Renault. После прекращения партнерства проект не закрыли, а продолжили, адаптировав платформу CMF-B под использование компонентов местного производства.

В то же время окончательная архитектура автомобиля пока остается предметом обсуждений. По одним данным, в основу внедорожника ляжет адаптированная платформа CMF-B, которая уже используется для седана Lada Iskra. По другой информации, новинка может получить платформу от Lada Vesta (архитектура B/C).

Lada Niva нового поколения может стать российским аналогом Renault Duster
Изображение: FIPS

Внешность будущей Niva выполнена с оглядкой на классическую модель. Спереди можно увидеть круглые светодиодные фары, над которыми расположены указатели поворота с оранжевыми секциями. По бокам предусмотрены пластиковые накладки на колесных арках, а ручки задних дверей интегрированы в задние стойки кузова. Сзади установлены разделенные крышкой багажника светодиодные фонари.

По предварительной информации, новинка будет оснащаться атмосферными бензиновыми двигателями. Базовым станет 1,6-литровый агрегат мощностью 120 л.с., а более дорогим версиям достанется 1,8-литровый двигатель, развивающий 132 л.с. Премьера нового поколения Lada Niva, как ожидается, может состояться в 2028 году.

В самом «АвтоВАЗе» о серийных перспективах этого проекта пока предпочитают хранить молчание.

Подписывайтесь наc в Google и Google.News

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

Реальный ресурс: сколько проедут моторы и КПП новой Lada Iskra

Lada Iskra стала одной из главных премьер «АвтоВАЗа» последних лет. Новая модель заняла место между Granta и Vesta, получив современную платформу (импортозамещенную архитектуру CMF-B,...

В Германии оценили обновленную Lada Niva Legend

Немецкая редакция портала Motor1 посвятила отдельный материал обновленной Lada Niva Legend. Журналисты отметили, что российский внедорожник, сохранив узнаваемый почти полувековой дизайн, получил масштабную техническую...

ГЛАВНЫЕ АВТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+