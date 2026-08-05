Lada Niva нового поколения может стать российским аналогом Renault Duster

Рендер: Daily-Motor

Проект нового поколения Lada Niva, разработка которого была приостановлена несколько лет назад, может вернуться к активной стадии. Поводом для этого стали опубликованные патентные изображения, показавшие практически готовый дизайн будущего внедорожника, который, по данным источников, должен дебютировать в 2028 году.

Lada Niva впервые появилась в 1977 году и стала одним из самых известных российских внедорожников. Модель получила мировую известность благодаря сочетанию постоянного полного привода, компактных размеров и высокой проходимости, а за почти полвека производства неоднократно модернизировалась, сохранив узнаваемую концепцию.

Опубликованные патентные изображения подтверждают, что работа над новым поколением Lada Niva продолжается. Документы были зарегистрированы в Федеральном институте промышленной собственности еще в декабре 2025 года, однако в открытом доступе появились относительно недавно (в конце весны).

Изображение: FIPS

Судя по изображениям, серийная модель сохранит основные дизайнерские решения, показанные на первых эскизах проекта еще в 2021 году. При этом, по своим пропорциям и размерам, а также некоторым элементам дизайна новый внедорожник должен оказаться близок к Renault Duster последнего поколения.

Такое сходство объясняется историей проекта. Разработка новой Niva, известной под внутренним обозначением T-134, стартовала еще в период сотрудничества Lada с Renault. После прекращения партнерства проект не закрыли, а продолжили, адаптировав платформу CMF-B под использование компонентов местного производства.

В то же время окончательная архитектура автомобиля пока остается предметом обсуждений. По одним данным, в основу внедорожника ляжет адаптированная платформа CMF-B, которая уже используется для седана Lada Iskra. По другой информации, новинка может получить платформу от Lada Vesta (архитектура B/C).

Изображение: FIPS

Внешность будущей Niva выполнена с оглядкой на классическую модель. Спереди можно увидеть круглые светодиодные фары, над которыми расположены указатели поворота с оранжевыми секциями. По бокам предусмотрены пластиковые накладки на колесных арках, а ручки задних дверей интегрированы в задние стойки кузова. Сзади установлены разделенные крышкой багажника светодиодные фонари.

По предварительной информации, новинка будет оснащаться атмосферными бензиновыми двигателями. Базовым станет 1,6-литровый агрегат мощностью 120 л.с., а более дорогим версиям достанется 1,8-литровый двигатель, развивающий 132 л.с. Премьера нового поколения Lada Niva, как ожидается, может состояться в 2028 году.

В самом «АвтоВАЗе» о серийных перспективах этого проекта пока предпочитают хранить молчание.