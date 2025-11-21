ДомойАвтоновости сегодняЗадиры и ржавчина: что стало с Volvo V90 Cross Country после 100...

Задиры и ржавчина: что стало с Volvo V90 Cross Country после 100 тысяч км пробега

Авторитетный немецкий журнал «Autobild» ежегодно закупает новые автомобили и тестирует их на протяжении одного-трех лет, чтобы затем, когда они преодолеют отметку в 100 тысяч километров пробега, отправить их на полноценную разборку вплоть до винтиков. И выяснить какие детали подверглись повышенному износу. 

Недавно такое испытание завершил универсал Volvo V90 Cross Country. И он получил от авторов тестов противоречивые оценки.

В руки немецких журналистов попал автомобиль, оснащенный 235-сильным дизельным двигателем, который, по их словам, не подвел водителей за 100 тысяч километров пробега ни разу. Однако в машине обнаружилось сразу две неприятные проблемы, всплывшие во время детального осмотра.

После разборки 2-литрового мотора его коленчатый вал продемонстрировал признаки износа, а на шатунных вкладышах обнаружились задиры. Несмотря на то, что повреждения стенок этих деталей составило всего несколько микрометров, они оказались заметны глазу.

Впрочем, по оценке экспертов, к выраженным проблемам гораздо раньше приведут изношенные радиальные сальники фланцев заднего приводного вала, уже начавшие пропускать масло. 

Другие неприятности, которые могут ждать владельцев Volvo V90 Cross Country после 100 тысяч километров пробега, включают в себя многочисленную коррозию.

Она проявилась в виде пятен ржавчины на кромках и сварных швах переднего и заднего мостов, «рыжиками» на порогах в отдельных местах, потемнениями лонжеронов и многочисленными точечными очагами на колесных арках. 

В резюме испытаний и после детальной проверки шведского универсала немецкие эксперты отметили, что машина показала себя как вполне надежная даже на пробегах свыше 100 тысяч км, однако посредственная защита от коррозии и замасленные фланцы карданных валов не соответствуют уровню автомобиля премиум-класса. 

Автомобиль получил восемь штрафных баллов за свои недостатки и расположился в свежем рейтинге качества издания только на 25-м месте из 95 возможных. 

